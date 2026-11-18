एंटरटेनमेंट डेस्क। रामायण इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित होने जा रही है। रिलीज होने के 13वें दिन इसकी ओवरसीज कमाई 1500 करेाड़ के करीब पहुंच गई है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका डंका बज रहा है। सभी को प्रभु श्रीराम की कमाई पसंद आ रही है
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 13: धुरंधर को पछाड़कर रणबीर कपूर की फिल्म की नज़र पुष्पा 2 की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई पर, 13वें दिन के बाद, रामायण वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में पुष्पा 2 से 259 करोड़ रुपये पीछे है।
रणबीर कपूर-साई पल्लवी की रामायण ने धुरंधर, RRR और KGF चैप्टर 2 के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और रिलीज़ के 12 दिनों के अंदर अब तक की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पांच भारतीय फ़िल्मों की लिस्ट में, रामायण ने धुरंधर को पीछे छोड़ दिया, जिसने दुनिया भर में ₹1,307.35 करोड़ कमाए, RRR ने ₹1,230 करोड़ कमाए, और KGF चैप्टर 2 ने ₹1,215 करोड़ कमाए। लिस्ट में पहले चार पोज़िशन पर दंगल (Rs 2,070.30 करोड़), धुरंधर 2: द रिवेंज (Rs 1,813.39 करोड़), बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (Rs, 1,788.06 करोड़), पुष्पा 2: द रूल (Rs 1,742.10 करोड़) हैं, जैसा कि Sacnilk ने बताया है। 13वें दिन के बाद, रामायण दुनिया भर में कलेक्शन के मामले में पुष्पा 2 से Rs 259 करोड़ पीछे है।
Ramayana Global Collection: 'रामायण’ का ग्लोबल धमाका! 11 दिनों में 50 मिलियन डॉलर पार
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि रामायण ने दूसरे सोमवार को भी 'शानदार' पकड़ बनाए रखी। इस शुक्रवार को कोई बड़ी रिलीज़ नहीं होने के कारण, रामायण के पास कुल कमाई में अच्छे नंबर जोड़ने के लिए एक और हफ़्ता है।
आदर्श ने लिखा, "रामायण [#हिंदी वर्शन] दूसरे सोमवार [दिन 12] को शानदार रही... छुट्टियों का समय खत्म होने के साथ, इस अहम सोमवार - एक रेगुलर वर्किंग डे - पर फिल्म का परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी था... इसे अच्छा करना ही था।
"मोमेंटम बनाए रखने के लिए ₹20 cr+ का टोटल ज़रूरी था... यह बात कि #रामायण ने 12वें दिन आराम से ₹20 cr का आंकड़ा पार कर लिया है, कंटेंट की पावर और सबसे ज़रूरी, दर्शकों की पसंद को दिखाता है... फिल्म को अब दूसरे हफ़्ते में भी बड़ा टोटल देने के लिए इसी लेवल पर बने रहने की ज़रूरत है।"
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4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनी रामायण को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म का दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रमोशन किया गया। 27 अक्टूबर को, मेकर्स ने लॉस एंजिल्स में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी।
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता और अन्य सहित शानदार कलाकार।