एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायण इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित होने जा रही है। रिलीज होने के 13वें दिन इसकी ओवरसीज कमाई 1500 करेाड़ के करीब पहुंच गई है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका डंका बज रहा है। सभी को प्रभु श्रीराम की कमाई पसंद आ रही है

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 13: धुरंधर को पछाड़कर रणबीर कपूर की फिल्म की नज़र पुष्पा 2 की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई पर, 13वें दिन के बाद, रामायण वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में पुष्पा 2 से 259 करोड़ रुपये पीछे है।

रणबीर कपूर-साई पल्लवी की रामायण ने धुरंधर, RRR और KGF चैप्टर 2 के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और रिलीज़ के 12 दिनों के अंदर अब तक की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्‍म के नंबर्स का ब्रेकडाउन सैकनिल्क के अनुसार, 13वें दिन, रामायण ने 22,551 शो में 28.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।

फिल्म ने 13वें दिन 12.00 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे अब तक इसकी कुल ओवरसीज ग्रॉस कमाई 502.00 करोड़ रुपये हो गई है। इससे वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,483.10 करोड़ रुपये हो गया है।

13वें दिन, हिंदी फिल्मों ने 17,867 शो से कुल कमाई में 20.75 रुपये कमाए।

इसके बाद कन्नड़ में 2 करोड़ रुपये, तमिल में 1.75 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1.50 करोड़ रुपये और मलयालम में 2.35 करोड़ रुपये कमाए।

रामायण ने भारत में 64.85 करोड़ रुपये के साथ अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शुरू किया, इसके बाद शुक्रवार को 48.05 करोड़ रुपये कमाए। धुरंधर को हराया, पुष्पा 2 की ग्लोबल ग्रॉस कमाई पर नज़र दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पांच भारतीय फ़िल्मों की लिस्ट में, रामायण ने धुरंधर को पीछे छोड़ दिया, जिसने दुनिया भर में ₹1,307.35 करोड़ कमाए, RRR ने ₹1,230 करोड़ कमाए, और KGF चैप्टर 2 ने ₹1,215 करोड़ कमाए। लिस्ट में पहले चार पोज़िशन पर दंगल (Rs 2,070.30 करोड़), धुरंधर 2: द रिवेंज (Rs 1,813.39 करोड़), बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (Rs, 1,788.06 करोड़), पुष्पा 2: द रूल (Rs 1,742.10 करोड़) हैं, जैसा कि Sacnilk ने बताया है। 13वें दिन के बाद, रामायण दुनिया भर में कलेक्शन के मामले में पुष्पा 2 से Rs 259 करोड़ पीछे है।