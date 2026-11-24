मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने रिलीज के 19वें दिन (सोमवार) 12.7 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसके बार भारत में इसका कलेक्शन 955.45 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,141.65 करोड़ है। रामायणम् का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,704.65 करोड़ है।

दूसरी ओर सिर्फ हिंदी बॉक्सऑफिस में फिलम ने 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ फिल्म 'एनिमल' की भारत में हुई कमाई को पीछे छोड़ते हुए, 'रामायणम्' भारत में कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।