मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने रिलीज के तीसरे शनिवार (22 नवंबर) को 35.6 करोड़ का नेट कलेक्शन (भारत में) किया है। यह कलेक्शन धुरंधर 2 के तीसरे शनिवार के कलेक्शन से कई ज्यादा है। धुरंधर 2 ने तीसरे शनिवार 25.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था।

इसी के साथ फिल्म का भीरत में नेट कलेक्शन अब 942.75 करोड़ पहुंच चुका है। वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,126.50 करोड़ है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो यह 1693.50 करोड़ हा गया है। किस भाषा में कितना कलेक्शन सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के 18वें दिन (22 नवंबर) रामायणम् को 16,277 शोज मिले। इनमें से हिंदी के 13,852 शोज थे। हिंदी बेल्ट में फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाए। यह कलेक्शन 26.25 करोड़ था। बाकी भाषाओं में- कन्नड़- 2.50 करोड़

तमिल- 2.40 करोड़

तेलुगु- 1.05 करोड़

मलयालम- 3.40 करोड़ रामायणम् के नाम कई और रिकॉर्ड्स इसके अलावा भी रामायणम् के नाम कई और रिकॉर्ड्स भी शामिल है। हिंदी नेट कलेक्शन के मामले में यह पहले ही कुछ रिकॉर्ड बना चुकी है। फिल्म सबसे पहले हिंदी बेल्ट में 700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी फिल्म बनी है। पहली फिल्म अब भी धुरंधर 2 है, जिसे 10 दिन लगे थे। वहीं, रामायणम् के लगभग 18 दिन लगे। तीसरे नंबर पर पुष्पा 2 है, जिसे 20 दिन लगे थे।