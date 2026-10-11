पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज होगी रामायणम्, मेकर्स ने अनाउंस की नई रिलीज डेट, जानें कब से कर सकते हैं एडवांस बुकिंग

मनोरंजन डेस्क। रामायणम् अब वर्ल्डवाइड एक साथ रिलीज होगी। फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आई है। इस बात की अनाउंसमेंट मेकर्स ने नया पोस्टर जारी करते हुए किया। पोस्टर के मुताबिक, अब फिल्म पूरके विश्व में एक साथ ही 5 नवंबर को दिवाली के 3 दिन पहले रिलाज होने वाली है।

दरअसल, मेकर्स ने फिल्म को पहले ऑस्ट्रेलिया में फिल्म तको रिलीज करने का सोचा था उनके इस फैसले से कई इंडियन फैंस ने नाराजगी जताई थी। अब मेकर्स ने अपना फैसला बदल दिया है। पढ़ें पूरी खबर… नए पोस्टर में रावण के रूप में दिखे यश नए पोस्टर में मेकर्स ने रावण का भयानक रूप दिखाया है। साथ ही भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर और मां सीता के किरदार में साई पल्लवी में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा रवी दूबे भी पोस्टर में नजर आए।