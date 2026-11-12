3 दिन में 375 करोड़ कमाने वाली ‘रामायणम्’ को मुनाफे के लिए चाहिए 5,000 करोड़?

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायणम् पार्ट-1’ ने रिलीज के शुरुआती तीन दिनों में दुनियाभर में करीब 375.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म को शानदार शुरुआत मिली, लेकिन इसके बजट को देखते हुए इसकी कमाई का गणित भी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म के दोनों पार्ट बनाने में करीब ₹4,000 करोड़ खर्च हुए हैं। इस हिसाब से पहले पार्ट की लागत लगभग 2,000 करोड़ मानी जा रही है।
बड़े बजट की फिल्मों के लिए 1,000 करोड़ का कलेक्शन भी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ऐसे में ‘रामायणम्’ के सामने कमाई का लक्ष्य काफी बड़ा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी फिल्म को अपनी लागत निकालने के लिए बॉक्स ऑफिस पर बजट से कई गुना ज्यादा कमाई करनी पड़ सकती है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ‘रामायणम् पार्ट-1’ को ब्रेक-ईवन तक पहुंचने के लिए करीब 5,000 करोड़ का कारोबार करना पड़ सकता है। हालांकि, यह कोई तय नियम नहीं है। फिल्म की कमाई में थिएटर के अलावा OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की भी भूमिका होती है।
इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क और ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘रामायणम्’ ने 5 नवंबर को रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 128.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसमें भारत से 77.5 करोड़ और विदेशों से 51.25 करोड़ की कमाई शामिल थी।
दूसरे दिन यानी 6 नवंबर को फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन घटकर 101.30 करोड़ रह गया। भारत में फिल्म ने 57.30 करोड़ और विदेशों में ₹44 करोड़ कमाए। वहीं, तीसरे दिन कमाई में फिर उछाल आया। 7 नवंबर को फिल्म ने भारत में 83.45 करोड़ और विदेशों में 62 करोड़ का कारोबार किया। इस तरह तीसरे दिन का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 143.45 करोड़ रहा।
फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, दिवाली से पहले के समय का असर फिल्म के शुरुआती कारोबार पर पड़ा। तीसरे दिन कमाई में आई तेजी से फिल्म को मजबूती मिली। हालांकि, किसी बड़े बजट की फिल्म के लिए सिर्फ शुरुआती वीकेंड की कमाई काफी नहीं होती। उसे आगे भी सिनेमाघरों में दर्शक जुटाने होते हैं।
ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला के मुताबिक, फिल्मों के कारोबार में एक सामान्य अनुमान है कि ब्रेक-ईवन तक पहुंचने के लिए फिल्म को अपने बजट का करीब 2.5 गुना कमाना पड़ सकता है। अगर ‘रामायणम्’ के पहले पार्ट की अनुमानित लागत 2,000 करोड़ मानी जाए, तो इस हिसाब से 5,000 करोड़ का आंकड़ा निकलता है।
हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर होने वाली पूरी कमाई प्रोड्यूसर के खाते में नहीं जाती। दर्शक जब टिकट खरीदता है, तो सबसे पहले उसमें से टैक्स निकलता है। इसके बाद थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हुए समझौते के मुताबिक कमाई का हिस्सा बंटता है। आखिर में प्रोड्यूसर तक पहुंचने वाली रकम ग्रॉस कलेक्शन से काफी कम होती है।
फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने भी जून 2026 में एक पॉडकास्ट में फिल्म की कमाई का यही गणित समझाया था। उनके मुताबिक, टिकट की बिक्री से होने वाली कमाई में थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा होता है। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन और मार्केटिंग पर भी खर्च किया जाता है।
फिल्मों की कमाई सिर्फ टिकटों तक सीमित नहीं होती। OTT प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट टीवी चैनल और म्यूजिक कंपनियों को राइट्स बेचकर भी प्रोड्यूसर पैसा कमाते हैं। इसलिए ‘रामायणम्’ के मुनाफे का सही आकलन करने के लिए इन सभी स्रोतों से होने वाली कमाई को जोड़ना होगा।
किसी फिल्म की सफलता सिर्फ उसकी ओपनिंग से तय नहीं होती। एडवांस बुकिंग, पहले वीकेंड का कलेक्शन और उसके बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया भी अहम होती है। ‘रामायणम्’ की रिलीज से पहले दुनियाभर में करीब ₹152 करोड़ की प्री-सेल्स की रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि, इस आंकड़े में सिनेमाघरों की ओर से ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल बताई गई थीं।
फिल्म की असली परीक्षा रिलीज के बाद शुरू होती है। अगर पहले वीकेंड के बाद भी दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचते हैं, तो कमाई की रफ्तार बनी रह सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, किसी फिल्म के लंबे समय तक चलने में सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ यानी दर्शकों की आपसी तारीफ और सिफारिश की बड़ी भूमिका होती है।
इस मामले में ‘हनुमान अंश’ का उदाहरण भी चर्चा में रहा है। फिल्म की कमाई शुरुआती दिनों में सीमित रही, लेकिन बाद में दर्शकों की प्रतिक्रिया के चलते इसके कारोबार में तेजी आने की खबरें सामने आईं। हालांकि, किसी एक फिल्म का प्रदर्शन दूसरी फिल्म की सफलता की गारंटी नहीं हो सकता।
‘रामायणम्’ के बड़े बजट की सबसे बड़ी वजह इसका प्रोडक्शन स्केल और विजुअल इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं। फिल्म में अयोध्या, लंका, जंगल, पुष्पक विमान, जटायु और युद्ध जैसे बड़े दृश्य दिखाए गए हैं। इन्हें पर्दे पर वास्तविक रूप देने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी यानी CGI और विजुअल इफेक्ट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है।
फिल्म के VFX का काम नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG ने किया है। यह कंपनी ‘इंसेप्शन’, ‘इंटरस्टेलर’ और ‘ड्यून’ जैसी हॉलीवुड फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स पर काम कर चुकी है। DNEG को विजुअल इफेक्ट्स के लिए अब तक आठ ऑस्कर मिल चुके हैं।
फिल्म के कुछ VFX सीक्वेंस तैयार करने में कई साल लगने की बात भी सामने आई है। ऐसे दृश्यों को बनाने में मॉडलिंग, टेक्सचर, लाइटिंग, एनिमेशन और कंपोजिटिंग जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर की VFX फिल्मों में पोस्ट-प्रोडक्शन पर काफी खर्च होता है।
फिल्म के आर्ट डायरेक्टर रमेश अंधाले के मुताबिक, ‘रामायणम्’ के लिए करीब 150 सेट तैयार किए गए। इनमें अयोध्या के महल से लेकर लंका और दूसरे पौराणिक स्थानों तक के सेट शामिल हैं।
रमेश अंधाले ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि रावण का सिंहासन बनाने में करीब चार महीने लगे और इसकी लागत लगभग ₹1 करोड़ थी। इसे तैयार करने में 24 कैरेट गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया गया। वहीं, शूर्पणखा का रथ करीब ₹1.5 करोड़ में तैयार हुआ। इसके अलावा 24 फीट का जटायु मॉडल और 50 फीट का पुष्पक विमान भी बनाया गया।
इतने बड़े सेट और प्रॉप्स तैयार करने के लिए डिजाइनर, बढ़ई, मूर्तिकार, पेंटर और कई तरह के तकनीकी कारीगरों की टीम काम करती है। इनकी लागत के साथ-साथ निर्माण में लगने वाला समय भी फिल्म के कुल बजट को बढ़ाता है।
फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े कलाकार हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में सपोर्टिंग कलाकार और तकनीकी टीम भी काम करती है। कलाकारों की फीस के साथ कॉस्ट्यूम, गहने, हथियार, मेकअप, हेयर डिजाइन और लाइटिंग जैसे विभागों पर भी खर्च होता है।
फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच हुई। इतने बड़े प्रोडक्शन में लोकेशन, सेट, स्टाफ, ट्रांसपोर्ट और पोस्ट-प्रोडक्शन का खर्च भी काफी होता है।
फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान और हैंस जिमर ने तैयार किया है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड स्कोर, ऑर्केस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और साउंड डिजाइन भी बजट का अहम हिस्सा होते हैं। हालांकि, हैंस जिमर की फीस 50 से 80 करोड़ होने का दावा कुछ रिपोर्ट्स में किया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
फिल्म की शुरुआती प्रतिक्रियाओं में इसके विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीक्वेंस और यश के रावण वाले किरदार की चर्चा हुई है। जटायु के सीता को बचाने वाले दृश्य और पुष्पक विमान का सीक्वेंस भी दर्शकों के बीच चर्चा में रहे।
डायरेक्टर एस. शंकर ने फिल्म के विजुअल्स और प्रोडक्शन स्केल की तारीफ की। उन्होंने यश के रावण वाले किरदार के साथ रणबीर कपूर और साई पल्लवी की परफॉर्मेंस को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
हालांकि, फिल्म को लेकर आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ समीक्षकों ने इसकी लंबाई, कहानी की गति और संगीत पर सवाल उठाए। कुछ रिव्यू में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किए जाने की गुंजाइश बताई गई।
फिलहाल फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती कमाई को आगे भी बरकरार रखने की है। इसका वास्तविक मुनाफा तभी साफ होगा, जब थिएटर कलेक्शन के साथ OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब सामने आएगा।
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