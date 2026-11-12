3 दिन में 375 करोड़ कमाने वाली ‘रामायणम्’ को मुनाफे के लिए चाहिए 5,000 करोड़?

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायणम् पार्ट-1’ ने रिलीज के शुरुआती तीन दिनों में दुनियाभर में करीब 375.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म को शानदार शुरुआत मिली, लेकिन इसके बजट को देखते हुए इसकी कमाई का गणित भी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म के दोनों पार्ट बनाने में करीब ₹4,000 करोड़ खर्च हुए हैं। इस हिसाब से पहले पार्ट की लागत लगभग 2,000 करोड़ मानी जा रही है।

बड़े बजट की फिल्मों के लिए 1,000 करोड़ का कलेक्शन भी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ऐसे में ‘रामायणम्’ के सामने कमाई का लक्ष्य काफी बड़ा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी फिल्म को अपनी लागत निकालने के लिए बॉक्स ऑफिस पर बजट से कई गुना ज्यादा कमाई करनी पड़ सकती है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ‘रामायणम् पार्ट-1’ को ब्रेक-ईवन तक पहुंचने के लिए करीब 5,000 करोड़ का कारोबार करना पड़ सकता है। हालांकि, यह कोई तय नियम नहीं है। फिल्म की कमाई में थिएटर के अलावा OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की भी भूमिका होती है।

तीन दिनों में 375.5 करोड़ का कलेक्शन इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क और ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘रामायणम्’ ने 5 नवंबर को रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 128.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसमें भारत से 77.5 करोड़ और विदेशों से 51.25 करोड़ की कमाई शामिल थी। दूसरे दिन यानी 6 नवंबर को फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन घटकर 101.30 करोड़ रह गया। भारत में फिल्म ने 57.30 करोड़ और विदेशों में ₹44 करोड़ कमाए। वहीं, तीसरे दिन कमाई में फिर उछाल आया। 7 नवंबर को फिल्म ने भारत में 83.45 करोड़ और विदेशों में 62 करोड़ का कारोबार किया। इस तरह तीसरे दिन का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 143.45 करोड़ रहा। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, दिवाली से पहले के समय का असर फिल्म के शुरुआती कारोबार पर पड़ा। तीसरे दिन कमाई में आई तेजी से फिल्म को मजबूती मिली। हालांकि, किसी बड़े बजट की फिल्म के लिए सिर्फ शुरुआती वीकेंड की कमाई काफी नहीं होती। उसे आगे भी सिनेमाघरों में दर्शक जुटाने होते हैं।

टिकट की पूरी कमाई प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंचती ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला के मुताबिक, फिल्मों के कारोबार में एक सामान्य अनुमान है कि ब्रेक-ईवन तक पहुंचने के लिए फिल्म को अपने बजट का करीब 2.5 गुना कमाना पड़ सकता है। अगर ‘रामायणम्’ के पहले पार्ट की अनुमानित लागत 2,000 करोड़ मानी जाए, तो इस हिसाब से 5,000 करोड़ का आंकड़ा निकलता है। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर होने वाली पूरी कमाई प्रोड्यूसर के खाते में नहीं जाती। दर्शक जब टिकट खरीदता है, तो सबसे पहले उसमें से टैक्स निकलता है। इसके बाद थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हुए समझौते के मुताबिक कमाई का हिस्सा बंटता है। आखिर में प्रोड्यूसर तक पहुंचने वाली रकम ग्रॉस कलेक्शन से काफी कम होती है। फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने भी जून 2026 में एक पॉडकास्ट में फिल्म की कमाई का यही गणित समझाया था। उनके मुताबिक, टिकट की बिक्री से होने वाली कमाई में थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा होता है। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन और मार्केटिंग पर भी खर्च किया जाता है। फिल्मों की कमाई सिर्फ टिकटों तक सीमित नहीं होती। OTT प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट टीवी चैनल और म्यूजिक कंपनियों को राइट्स बेचकर भी प्रोड्यूसर पैसा कमाते हैं। इसलिए ‘रामायणम्’ के मुनाफे का सही आकलन करने के लिए इन सभी स्रोतों से होने वाली कमाई को जोड़ना होगा।

एडवांस बुकिंग और दर्शकों की प्रतिक्रिया तय करेगी आगे की कमाई किसी फिल्म की सफलता सिर्फ उसकी ओपनिंग से तय नहीं होती। एडवांस बुकिंग, पहले वीकेंड का कलेक्शन और उसके बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया भी अहम होती है। ‘रामायणम्’ की रिलीज से पहले दुनियाभर में करीब ₹152 करोड़ की प्री-सेल्स की रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि, इस आंकड़े में सिनेमाघरों की ओर से ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल बताई गई थीं। फिल्म की असली परीक्षा रिलीज के बाद शुरू होती है। अगर पहले वीकेंड के बाद भी दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचते हैं, तो कमाई की रफ्तार बनी रह सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, किसी फिल्म के लंबे समय तक चलने में सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ यानी दर्शकों की आपसी तारीफ और सिफारिश की बड़ी भूमिका होती है। इस मामले में ‘हनुमान अंश’ का उदाहरण भी चर्चा में रहा है। फिल्म की कमाई शुरुआती दिनों में सीमित रही, लेकिन बाद में दर्शकों की प्रतिक्रिया के चलते इसके कारोबार में तेजी आने की खबरें सामने आईं। हालांकि, किसी एक फिल्म का प्रदर्शन दूसरी फिल्म की सफलता की गारंटी नहीं हो सकता।