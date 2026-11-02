रिलीज से पहले ही रामायणम् ने कमाए 75 करोड़; भारत के हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कलेक्शन, बिके 11 लाख से ज्यादा टिकट

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर (दशहरा) से ही शुरू हो चुकी है। सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के पहले ही फिल्म ने 46.41 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि, ब्लॉक सीट्स के बिना फिल्म का कलेक्शन 37.41 करोड़ है।

2 नवंबर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म के अब तक 11.12 टिकट बिक चुकं हैं। वहीं, पूरे भारत में करीब 35,718 शोज की बुकिंग भी हो चुकी है। रामायणम् के इस कलेक्शन को देख कर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्स रिलीज के पहले ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो किसी भी फिल्म के लिए यह बहुत बड़ी बात है।