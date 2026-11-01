रामायण एक, लेकिन राम-सीता और रावण के चरित्र अलग-अलग क्यों? जानिए पूरी कहानी

धर्म डेस्क। रामायण का नाम सुनते ही भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण की छवियां याद आ जाती हैं। आमतौर पर हम रामायण की जिस कहानी को जानते हैं, उसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सीता त्याग और धैर्य की प्रतीक हैं, जबकि रावण को अहंकार और अधर्म से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अलग-अलग रामायणों में इन्हीं पात्रों का चित्रण अलग क्यों मिलता है? कहीं सीता के जन्म की कथा अलग है, तो कहीं हनुमान का व्यक्तित्व और रावण के चरित्र को पेश करने का तरीका बदल जाता है। इसकी वजह यह है कि रामकथा सदियों से अलग-अलग भाषाओं, क्षेत्रों और धार्मिक परंपराओं में कही और लिखी जाती रही है।

वाल्मीकि रामायण से शुरू हुई साहित्यिक परंपरा परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को रामायण का आदिकवि और उनकी संस्कृत रचना को आदि रामायण माना जाता है। इस ग्रंथ में भगवान राम के जन्म, वनवास, सीता हरण, लंका युद्ध और अयोध्या वापसी की कथा मिलती है। हालांकि, रामकथा की परंपरा केवल इसी ग्रंथ तक सीमित नहीं रही। समय के साथ कवियों और रचनाकारों ने इसे अपनी भाषा और सांस्कृतिक दृष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया।

उदाहरण के लिए, तमिल कवि कंबन की इरामावतारम और गोस्वामी तुलसीदास की अवधी में रची रामचरितमानस रामकथा के दो प्रसिद्ध रूप हैं। दोनों में राम की कथा का मूल ढांचा मिलता है, लेकिन भाषा, काव्य शैली, भक्ति भाव और कुछ प्रसंगों की प्रस्तुति में अंतर है। इसलिए इन्हें केवल शब्दशः अनुवाद कहना सही नहीं होगा। ये रामकथा की अलग-अलग साहित्यिक व्याख्याएं भी हैं। सीता, रावण और हनुमान के चरित्र में कैसे आया अंतर? रामकथा के अलग-अलग रूपों में सबसे दिलचस्प अंतर पात्रों के चित्रण में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, सीता के जन्म की कथा को ही लें। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक को खेत जोतते समय सीता मिलती हैं। दूसरी रामकथाओं में उनके जन्म और माता-पिता को लेकर अलग-अलग विवरण मिलते हैं।