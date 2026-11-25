मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने रिलीज के 20वें दिन (24 नवंबर) 17.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का नेट कलेक्शन (भारत में) अब 972.95 करोड़ हो गया है। सैकनिल्क के मुताबिक, ग्रॉस कलेक्शन अब 1,162.15 करोड़ है। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने अब तक 1,735.15 करोड़ कमा लिए हैं।

अल्लू अर्जुन की फिल्म को पीछे छोड़ा… इसी के साथ रामायणम्- पार्ट 1' दुनिया भर में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्मों की लीस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गई है। इसने आदित्य धर की 'धुरंधर' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने पिछले साल दुनिया भर में 1,307.35 करोड़ की कमाई की थी। अगर फिल्म के कलेक्शन का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, तो यह जल्द ही 'पुष्पा 2: द रूल' को भी पीछे छोड़ सकती है।