मनोरंजन डेस्क। फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ के गाने ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ की रिकॉर्डिंग के दौरान कुमार सानू को बार-बार आने वाले एक शब्द ‘जैसे’ को हर बार अलग अंदाज में गाने का निर्देश दिया गया था। यह सुझाव संगीतकार आरडी बर्मन यानी पंचम दा का था।

पंचम दा ने कुमार सानू को दिया था खास निर्देश कुमार सानू ने एक इंटरव्यू में इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग के दौरान आरडी बर्मन उनके पास आए और गाने में बार-बार इस्तेमाल होने वाले ‘जैसे’ शब्द पर ध्यान दिलाया। गाने के मुखड़े में कई बार ‘जैसे’ शब्द आता है। जैसे खिलता गुलाब, शायर का ख्वाब, उजली किरण और वन में हिरण। पंचम दा चाहते थे कि कुमार सानू हर बार इस शब्द को एक ही अंदाज में न गाएं। शब्द वही रहे, लेकिन उसकी आवाज, भाव और एक्सप्रेशन हर बार अलग सुनाई दें।