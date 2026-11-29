मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की रामायणम् ने रिलीज के 24वें दिन भारत में 14.65 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म का कुछ नेट कलेक्शन 1,015.2 करोड़ पहुंच चुका है। इसी के साथ रामायणम् 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई के साथ पुष्पा 2 है, जिसने 1234.1 करोड़ का नेट केल्कशन किया था। पूरी लिस्ट देखें… पुष्पा 2- 1234.1 करोड़

धुरंधर 2- 1149.3 करोड़

बाहुबली 2- 1030.4 करोड़

रामायणम्- 1,015.2 करोड़ box office collection ब्रेकडाउन 24वें दिन के बाद रामायणम् ने भारत में 1,212.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं, वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 1,814.55 करोड़ पहुंच चुका है। इंडियन कलेकअशन की बात करें, तो सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा में देखने को मिली। हिंदी में फिल्म ने 5,252 शोज के साथ 9.50 करोड़ कमाए। तमिल- 1.90 करोड़ (701 शोज)

मलयालम- 1.60 करोड़ (546 शोज)

कन्नड़- 1.40 करोड़ (374 शोज)

तेलुगु- 25 लाख (155 शोज) 'रामायणम्' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हो गई थी। रिलीज के समय तक, फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ के टिकट बेच चुकी थी। रिलीज के पहले दिन भारत में फिल्म ने 64.85 करोड़ की कमाई की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही।