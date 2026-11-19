मनोरंजन डेस्क। सलमान खान, सूरज बड़जात्या (Sooraj Barjatya) की अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोल लिया में नजर आ सकते हैं। डायरेक्टर ने खुद एक ऐसी बात कही है जिससे लोग यह कयास लगा रहे हैं कि सलमान का इस फिल्म में एक कैमियो रोल होगा।

बता दे कि सलमान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया को सूरज बड़जात्या ने ही डायरेक्ट किया था। 37 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने प्रेम का किरदार निभाया था। यह उनके करियर के लिए सबसे बड़ा स्टार्ट साबिक हुई। इसके बाद भी सलमान रजक्षी प्रोडक्शन की कई फिल्मोें में प्रेम बनें।