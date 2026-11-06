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रिलीज के पहले ही दिन रामायणम् का दबदबा, भारत में 65 करोड़ कमाए…धुरंधर 2 से फिर भी पीछे

रणबीर कपूर की ‘रामायणम्’ ने रिलीज के पहले दिन भारत में करीब 65 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने ‘एनिमल’ को पीछे छोड़ा, लेकिन ‘धुरंधर 2’ के 102 करोड़ के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। दुनिया भर में फिल्म ने 127.50 करोड़ का कलेक्शन किया।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 11:13:43 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 11:13:43 AM (IST)
रिलीज के पहले ही दिन रामायणम् का दबदबा, भारत में 65 करोड़ कमाए…धुरंधर 2 से फिर भी पीछे

HighLights

  1. पहले दिन भारत में 65 करोड़ की कमाई
  2. 'एनिमल' से आगे, 'धुरंधर 2' से पीछे
  3. दुनिया भर में 127.50 करोड़ कलेक्शन

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने रिलीज के पहले दिन भारत में 65 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि, फिर भी फिल्म धुरंधर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई है। धुरंधर 2 ने रिलीज रके पहले ही दिन 102 करोड़ का कलेक्शन किया था।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 25,200 शोज के साथ थिएटर में रिलीज हुई। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने भारत में 64.85 करोड़ कमाए। यह रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिकम से भी ज्यादा है। एनिमल ने 63 करोड़ का कलेक्शन किया था। रामायणम् का ग्रॉस कलेक्शन 77.5 करोड़ का है। वहीं, पहले दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 127.50 करोड़ का कलेक्शन किया है।


रामायणम् की सभी भाषाओं में कमाई कितनी…

रामायणम् को पैन इंडिया रिलीज किया गया था।

  • हिंदी- 47.50 करोड़

  • कन्नड़- 7.25 करोड़

  • तेलुगु- 6 करोड़

  • तमिल- 2.6 करोड़

  • मलयालम- 1.5 करोड़

फिल्म 'रामायणम्' में कौन-कौन से कलाकार हैं

फिल्म रामायणम् में रणबीर भगवान राम के किरदार निभा रहे हैं। उनके अपोजिट साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। वहीं, यश रावण के रोल में देखे जाएंगे। फिल्म के सभी गाने ऑस्कर विनर एआर. रहमान और हंस जिमर कंपोज किए हैं। ‘रामायणम्’ के डायरेक्टर नितेश तिवारी है।

मेकर्स ने बताया कि ‘रामायणम्’ दो पार्ट में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को रिलीज हो चुका है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के मुताबिक, दोनों पार्ट्स का बजट मिलाकर 4000 करोड़ रुपए है। इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।

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