रिलीज के पहले ही दिन रामायणम् का दबदबा, भारत में 65 करोड़ कमाए…धुरंधर 2 से फिर भी पीछे

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने रिलीज के पहले दिन भारत में 65 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि, फिर भी फिल्म धुरंधर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई है। धुरंधर 2 ने रिलीज रके पहले ही दिन 102 करोड़ का कलेक्शन किया था।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 25,200 शोज के साथ थिएटर में रिलीज हुई। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने भारत में 64.85 करोड़ कमाए। यह रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिकम से भी ज्यादा है। एनिमल ने 63 करोड़ का कलेक्शन किया था। रामायणम् का ग्रॉस कलेक्शन 77.5 करोड़ का है। वहीं, पहले दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 127.50 करोड़ का कलेक्शन किया है।