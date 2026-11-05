रामायणम् के पहले पार्ट में सनी देओल की झलक, पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेंगे हनुमान, Video Viral

मनोरंजन डेस्क। फिल्म रामायणम् के पोस्ट क्रेडिट सीन में सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। 28 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में हुए प्रीमियर के बाद यह खबरें थीं कि फिल्म में कोई पोस्ट क्रडिट सीन है, जिसमें किसी खास कैरेक्टर की एंट्री होगी। इसके बाद लोग यह कयास लगा रहे थे कि यह खास कलाकार सनी देओल ही है।

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सनी देओल 'रामायणम् पार्ट 1' में बिल्कुल आखिर में नजर आते हैं। असल में, फिल्म उनके आने के साथ ही खत्म होती है। यह एंड क्रेडिट्स से ठीक पहले का आखिरी सीन हो सकता है। या फिर इसे मिड-क्रेडिट या पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस के तौर पर दिखाया जा सकता है... इसका मकसद दर्शकों को एक जबरदस्त उत्साह के साथ छोड़ना है।