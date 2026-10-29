रामायणम् के प्रोड्यूसर ने गंवाई थी 90% संपत्ति, आज सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है नमित मल्होत्रा

मनोरंजन डेस्क। प्रोडक्शन कंपनी DNEG के फाउंडर और रामायणम् के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि 2008 में विश्व संकट के दौरान उन्होंने अपनी 90% संपत्ति खो दी थी। लेकिन इसके बाद नमित ने कमबैक किया और आज उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनी है। यब बात नमित ने लॉस एंजिल्स में हुए रामायणम् के ग्रैंड प्रीमियर में कही है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नमित ने कहा था- मैं आज की शाम को एकेडमी थियेटर में होस्ट करना चाहता था, क्योंकि यह मेरा ऑस्कर पल है। मैं बिना किसी घंटी के टोके जाने के डर के, कुछ पल बोलना चाहता हूं। मेरी कंपनी, DNEG, और मेरी टीम ने कुल आठ एकेडमी अवार्ड जीते हैं। इनमें से सात अवार्ड पिछले 11 सालों में विज़ुअल इफेक्ट्स के लिए मिले हैं। हमने अपने समय के कुछ सबसे महान फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, जिनमें क्रिस्टोफर नोलन, डेनिस विलेन्यूवे और कई अन्य शामिल हैं।

नमित ने याद किया स्ट्रगलिंग टाइम अपने स्ट्रगल को याद करते हुए नमित ने कहा- एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जो तीसरी पीढ़ी के फिल्मी परिवार से आता है, जिसने 19 साल की उम्र में एक एप्पल कंप्यूटर के साथ गैरेज से अपना स्टार्टअप शुरू किया, और अपने 21 साल के तीन टीचर्स के साथ मिलकर काम किया। यह बिल्कुल किसी सपने के सच होने जैसा है। और इस पल को शेयर करने के लिए 'सपनों के शहर' लॉस एंजिल्स से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? आगे कहा- एक ग्लोबल कंपनी बनाने और पहले और बाद को जोड़ने की अपनी कोशिश में, मैं 2007 में LA आया। तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान अपनी 90% संपत्ति गंवा देने वाले एक प्रवासी के रूप में, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को याद होगा- आज फिर से वापसी करना और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र प्रोडक्शन लेकर आना... आज यहां खड़े होकर यह कहते हुए मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जैसा कि आप सभी ने देखा है, हम भारत के कुछ बेहतरीन टैलेंट को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं।