फिल्म रिलीज से पहले गाने, टीजर और पोस्टर अलग-अलग क्यों रिलीज होते हैं? जानिए इसके पीछे की पूरी प्लॉनिंग

मनोरंजन डेस्क। किसी फिल्म की रिलीज से कई महीने पहले ही उसका पोस्टर सामने आने लगता है। फिर टीजर, ट्रेलर और गाने रिलीज होते हैं। इसके बाद एक्टर्स के इंटरव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रमोशनल इवेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही उसके किरदार, गाने और डायलॉग चर्चा में आने लगते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि प्रोड्यूसर पोस्टर, टीजर, ट्रेलर और गाने एक साथ क्यों नहीं रिलीज कर देते? दरअसल, यह फिल्म की मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखना, फिल्म को बार-बार चर्चा में लाना और रिलीज से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है।

पोस्टर से शुरू होती है फिल्म की पहचान फिल्म का पोस्टर दर्शकों के साथ उसका पहला परिचय होता है। इसमें फिल्म का नाम, एक्टर्स का लुक, रंग और डिजाइन के जरिए उसके मिजाज की झलक दिखाई जाती है। कई बार पोस्टर में कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि किसी चेहरे या रहस्यमयी तस्वीर से दर्शकों के मन में सवाल पैदा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, Stree 2 की प्रचार सामग्री में हॉरर और कॉमेडी का माहौल दिखाया गया, जबकि Animal के पोस्टर में रणबीर कपूर के गंभीर और हिंसक लुक ने फिल्म के अंदाज की झलक दी। पोस्टर का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि फिल्म की अलग पहचान बनाना भी है।

टीजर और ट्रेलर में क्या अंतर होता है? पोस्टर के बाद अक्सर टीजर रिलीज किया जाता है। टीजर छोटा होता है और फिल्म की दुनिया, किरदारों या माहौल की झलक देता है। इसमें कहानी की पूरी जानकारी देने के बजाय कुछ खास दृश्यों या संवादों से उत्सुकता बढ़ाई जाती है। इसके बाद ट्रेलर आता है, जिसमें कहानी, मुख्य किरदारों और उनके संघर्ष के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। ट्रेलर दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करता है कि फिल्म किस बारे में है और उन्हें इसे क्यों देखना चाहिए। अगर टीजर और ट्रेलर एक साथ रिलीज कर दिए जाएं, तो फिल्म को चर्चा में लाने के दो अलग-अलग मौके कम हो सकते हैं। अलग-अलग रिलीज से प्रोड्यूसर हर बार नया कंटेंट पेश कर सकते हैं और दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रख सकते हैं। गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, प्रमोशन का भी हिस्सा हैं बॉलीवुड में गानों की भूमिका लंबे समय से अहम रही है। कई बार फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसका कोई गाना लोकप्रिय हो जाता है। रोमांटिक गाने प्रेम कहानी की झलक देते हैं, जबकि डांस नंबर युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन सकते हैं।

डिजिटल दौर में गानों के छोटे वीडियो, डांस स्टेप्स और इंस्टाग्राम रील्स फिल्म के प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। दर्शक किसी गाने पर वीडियो बनाते हैं और उसे शेयर करते हैं, जिससे फिल्म का कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। फिल्म Pathaan के प्रमोशन में भी गानों और ट्रेलर के जरिए दर्शकों के सामने अलग-अलग तरह का कंटेंट पेश किया गया। हालांकि, हर फिल्म में गाने पहले रिलीज करना जरूरी नहीं है। संगीत पर आधारित फिल्मों में गानों को जल्दी लाना फायदेमंद हो सकता है, जबकि रहस्य और रोमांच वाली फिल्मों में प्रोड्यूसर कहानी के बड़े खुलासे छिपाकर रख सकते हैं। सही समय पर कंटेंट रिलीज करना क्यों जरूरी है? फिल्म का प्रमोशन सिर्फ कंटेंट जारी करने तक सीमित नहीं है। यह भी जरूरी है कि कौन-सी चीज कब सामने लाई जाए। अगर ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाए, तो फिल्म की रिलीज तक दर्शकों का उत्साह कम हो सकता है। वहीं, बहुत देर से ट्रेलर आने पर फिल्म की जानकारी फैलाने के लिए कम समय बचता है।