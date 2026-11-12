83 कैमरों से शूट हुआ ‘रामायणम्’ का सुग्रीव वाला किरदार? AI नहीं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से पर्दे पर जिंदा हुए वानर

मनोरंजन डेस्क। फिल्मों में जब कोई अभिनेता बंदर, राक्षस या कोई ऐसा पौराणिक किरदार निभाता है, जिसका असली दुनिया में वैसा रूप मौजूद नहीं है, तो उसे पर्दे पर दिखाना आसान नहीं होता। अभिनेता को सिर्फ मेकअप और कॉस्ट्यूम के सहारे ऐसा किरदार नहीं निभाना पड़ता, बल्कि कई बार उसकी हर शारीरिक हरकत को डिजिटल दुनिया में बदलना होता है।

रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायणम्’ में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुहैल नैय्यर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके शरीर पर सेंसर लगाए जाते थे और 83 से ज्यादा कैमरे उनके चेहरे और शरीर की छोटी-छोटी हरकतों को रिकॉर्ड करते थे। सुहैल ने इस अनुभव की तुलना वीडियो गेम में काम करने से की।

लेकिन सवाल है कि आखिर इतने सारे कैमरे क्यों लगाए गए? क्या कैमरे अभिनेता को देखकर उसका डिजिटल रूप तैयार कर देते हैं? और मोशन कैप्चर की मदद से किसी इंसान को सुग्रीव जैसे वानर किरदार में कैसे बदला जाता है? 83 कैमरे एक साथ क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? सुहैल नैय्यर ने NDTV को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके शरीर पर सेंसर लगाए जाते थे और 83 से ज्यादा कैमरे उनकी हरकतों को कैप्चर करते थे। इसमें चेहरे के एक्सप्रेशन और शरीर की गतिविधियां शामिल थीं। इस तकनीक को मोशन कैप्चर यानी MoCap कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो इसमें किसी इंसान की वास्तविक गतिविधियों को रिकॉर्ड करके डिजिटल कैरेक्टर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अभिनेता के शरीर पर खास मार्कर या सेंसर लगाए जाते हैं। अलग-अलग एंगल से लगे कैमरे इनकी पोजिशन और मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इन आंकड़ों को डिजिटल मॉडल पर लागू किया जाता है।

मसलन, अगर अभिनेता अपना सिर घुमाता है, हाथ उठाता है या दौड़ता है, तो उसकी ये गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिर एनिमेटर उसी मूवमेंट को डिजिटल किरदार पर लागू कर सकते हैं। यही वजह है कि सुग्रीव जैसे किरदार को निभाने के लिए अभिनेता की असली एक्टिंग बेहद जरूरी है। डिजिटल तकनीक उसके हावभाव और मूवमेंट को दूसरे रूप में दिखाती है, लेकिन अभिनय की बुनियाद अभिनेता ही तैयार करता है। मोशन कैप्चर से कैसे बनता है डिजिटल सुग्रीव? मान लीजिए किसी सीन में सुग्रीव को पहाड़ से छलांग लगानी है या किसी दूसरे वानर से लड़ना है। इसे सामान्य तरीके से शूट करने पर अभिनेता को कई सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मोशन कैप्चर की मदद से उसकी शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करके डिजिटल किरदार में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में मोटे तौर पर तीन चरण होते हैं। 1. परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग: अभिनेता सेंसर या मार्कर लगे सूट में अपनी बॉडी मूवमेंट और चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ सीन करता है। कैमरे इन गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। 2. डिजिटल मॉडल पर मूवमेंट लागू करना: रिकॉर्ड किए गए डेटा को कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। एनिमेटर यह सुनिश्चित करते हैं कि किरदार की हरकतें स्वाभाविक लगें। 3. CGI और फाइनल विजुअल: इसके बाद किरदार की त्वचा, बाल, चेहरे की बनावट, रोशनी और आसपास का वातावरण तैयार किया जाता है। CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी की मदद से इसे फिल्म के असली दृश्य में शामिल किया जाता है। इस तरह पर्दे पर दिखने वाला सुग्रीव सिर्फ कंप्यूटर से बना कोई कार्टून नहीं होता, बल्कि उसके हावभाव के पीछे एक वास्तविक अभिनेता की परफॉर्मेंस होती है। ‘रामायणम्’ में सिर्फ किरदार नहीं, पूरा संसार डिजिटल तरीके से तैयार हुआ फिल्म के सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने बताया था कि ‘रामायणम्’ में लगभग हर सीन को शूटिंग से पहले वर्चुअल वातावरण में तैयार किया गया था। फिल्म में ज्यादातर बैकग्राउंड डिजिटल तरीके से बनाए जाने थे। इसलिए पूरे सेट बनाने के बजाय कई जगह सिर्फ सेट के कुछ हिस्से तैयार किए गए और बाकी हिस्सों के लिए ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल हुआ। इस प्रक्रिया को प्री-विजुअलाइजेशन यानी Pre-visualization कहा जाता है। इसमें शूटिंग शुरू होने से पहले ही सीन का डिजिटल खाका तैयार कर लिया जाता है। निर्देशक नितेश तिवारी, सिनेमैटोग्राफर और एनिमेशन टीम वर्चुअल वातावरण में बैठकर तय करते थे कि कैमरा किस दिशा में जाएगा, किरदार कहां खड़ा होगा और बैकग्राउंड कैसा दिखेगा।