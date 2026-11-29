मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि अभी फिल्म किसी भी OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी। मेकर्स इसे ऑनलाइन रिलीज करने में थोड़ा समय लेने वाले हैं। हाल ही में नमित DD न्यूज के इंटरव्यू में पहुंचे थे। वहीं, जब उनसे फिल्म की सक्सेस के बार में पूछा गया। उनसे सवाल किया गया- हमारे कई दर्शक फिल्म देखने सिनेमाघर नहीं गए है। वे अभी यही सोच ही रहे हैं। जब मैं बाहर लोगों से मिलता हूं, तो वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब यह OTT पर आएगी, तब हम इसे फ्री में देख लेंगे। मुझसे सवाल करते हैं कि यह OTT पर कब आ रही है? कई लोगों का यह भी सवाल रहता है कि पहला पार्ट तो रिलीज कर दिया लेकिन दूसरा कब होगा।

इस पर नमित ने कहा- मैं इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन OTT रिलीज की बात करें तो फिलहाल हम रिलीज की कोई प्रोसेस नहीं अपना रहे हैं। हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि दर्शक इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखें। ताकि वे इसके म्यूजिक और सीन को सही मायने में महसूस कर सकें और उनका अनुभव ले सकें। यह कई महीनों के बाद ही OTT पर आएगी। अभी हमारा ऐसा कोई तुरंत का प्लान नहीं है। मैंने अभी तक OTT रिलीज के लिए यह फिल्म किसी को नहीं बेची है।