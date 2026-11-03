Ramayan Promotional Event: रणबीर कपूर ने एलन मस्क 'फ्लाइंग कार' से की पुष्पक विमान की तुलना, Watch Video

रणबीर कपूर ने हाल ही में रामायण के उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान और एलन मस्क की उड़ने वाली कार, रोडस्टर के बीच एक दिलचस्प तुलना करते हुए कहा कि भारत ने हजारों साल पहले ऐसी गाड़ी की कल्पना की थी।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रणबीर कपूर ने 'रामायण' के पौराणिक पुष्पक विमान की तुलना एलन मस्क की उड़ने वाली कार से की और कहा कि भारत ने 5,000 साल पहले इस कॉन्सेप्ट की कल्पना की थी।

महाकाव्य में दिखाए गए शक्तिशाली हथियारों और इन्वेंशन पर चर्चा करते हुए, बातचीत इस ओर मुड़ गई कि उनमें से कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे मेल खा सकते हैं। फिर रणबीर ने कहा, “एलन मस्क ने हाल ही में एक उड़ने वाली कार इन्वेंट की है। मुझे लगता है कि भारत ने इसे 5,000 साल पहले किया था!” इस बातचीत की एक क्लिप ने तब से सोशल मीडिया पर ध्यान खींचा है।

रणबीर ने यह बात फिल्म रामायण के होस्ट सुमा के साथ एक प्रमोशनल चैट के दौरान कही, जिसमें डायरेक्टर नितेश तिवारी और को-स्टार यश, रवि दुबे और रकुल प्रीत सिंह भी थे।

डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि टीम ने फिल्म के लिए पुष्पक विमान को डिजाइन करने में लगभग दो साल लगाए। फाइनल होने से पहले डिजाइन में कई बदलाव किए गए, जिसके कारण क्रू को फाइनल वर्जन से मैच करने के लिए रावण-जटायु फाइट सीक्वेंस के कुछ हिस्सों पर फिर से काम करना पड़ा।

Ranbir Kapoor On Elon Musk's Tesla Roadster 😭 I must also add that Elon Musk recently invented a flying car , i think India did it 5000 two days back , india did 5000 back #Ramayana https://t.co/s4kA8JwbNH

तिवारी ने गाड़ी बनाने में लगे समय और मेहनत के बारे में बताते हुए कहा, "हमें फाइनल डिजाइन तक पहुंचने में करीब दो साल लगे, और इस दौरान बहुत कुछ बदल गया।"

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पुष्पक विमान क्या है?

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुष्पक विमान को भगवान ब्रह्मा के लिए आकाशीय आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। बाद में इसे धन के देवता और रावण के सौतेले भाई कुबेर को दे दिया गया। रावण ने उन्हें हराने के बाद उड़ने वाली गाड़ी पर कब्ज़ा कर लिया। रामायण में विमान को एक उड़ने वाले महल के तौर पर बताया गया है जो सोचने की स्पीड से चल सकता था और ज़रूरत के हिसाब से जितने पैसेंजर चाहिए उतने ले जा सकता था। यह बड़ी गाड़ी आने वाली फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाई देती है।

एलन मस्क की उड़ने वाली कार

रणबीर का यह कमेंट टेस्ला की नेक्स्ट-जेनरेशन रोडस्टर के 15 अक्टूबर को टेक्सास के वाको में एक इवेंट में दिखाए जाने के बाद आया है। मस्क के अपडेटेड मॉडल की घोषणा करने के लगभग एक दशक बाद इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को दिखाया गया था।

स्पेसएक्स की टेस्टिंग फैसिलिटी में एक डेमोंस्ट्रेशन के दौरान, कार एक घुमावदार रैंप पर उल्टी चली, हवा में उछली और सुरक्षित रूप से लैंड हुई। मस्क ने डेमोंस्ट्रेशन पर रिएक्शन देते हुए कहा, "ठीक है, यह काम कर गया।" रोडस्टर के 2028 में प्रोडक्शन में आने की उम्मीद है।

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रामायण के बारे में

नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड और नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की गई, रामायण दो पार्ट में रिलीज़ होगी। रणबीर कपूर भगवान राम का रोल कर रहे हैं, साई पल्लवी सीता का रोल कर रही हैं और यश रावण के रोल में दिख रहे हैं। फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं।