राष्ट्रपति भवन में होगी रणबीर कपूर की ‘रामायणम्’ की स्पेशल स्क्रीनिंग? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु समेत कई VIP को इनविटेशन देने की तैयारी

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायणम्’ की रिलीज से पहले ही इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसी बीच खबर है कि मेकर्स उसी दिन राष्ट्रपति भवन में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्क्रीनिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कई राजनेताओं और मंत्रियों को भी फिल्म दिखाई जा सकती है।

हालांकि, राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इससे जुड़ी मंजूरियां और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हैं। मुंबई और दिल्ली में होंगे फिल्म के प्रीमियर? ‘मिड-डे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को दुनियाभर में रिलीज करने के साथ ही राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग की योजना बनाई जा रही है। अगर यह आयोजन होता है, तो फिल्म की रिलीज के दिन इसे एक खास कार्यक्रम के तौर पर देखा जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, निर्देशक नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर न तो कास्ट ने कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट की हा और न ही मेकर्स ने। मेकर्स फिल्म के दो प्रीमियर आयोजित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। इनमें से एक मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में और दूसरा दिल्ली में हो सकता है। दिल्ली के कार्यक्रम में कई खास मेहमानों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।