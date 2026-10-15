खुद ऑन-ऑफ होती थीं लाइट्स…बजने लगता था म्यूजिक! गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान का कमरा था हॉन्टेड, एक्टर ने किया खुलासा

मनोरंजन डेस्क। सलमान खान ने कहा कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में वह एक कमरे में अकेले रहते थे। लेकिन उन्हें हमेशा किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। कभी-कभी लाइट्स खुद ऑन और ऑफ भी हो जाती है। इस बात का खुलासा एक्टर ने कॉफी विथ करण सीजन 9 के हालिया एपिसोड में किया।

क्या सलमान का घर हॉन्टेड है? दरअसल, एपिसोड में बातचीत के दौरान करण ने सलमान से पूछा- मैं जब कुछ कुछ होता है कि स्क्रिप्ट को नौरेट करने आपके घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि आप बहुत छोटे से रूम में रह रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ रहता था। वहां अरबाज, सोहेल, सलमान, सलमा आंटी, सलीम अंकल, सब थे। आपका कमरा सबसे छोटा था। उसमें एक अलमारी, एक कपाट और एक बिस्तर था। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा, 'क्या यह सलमान खान का कमरा है?'