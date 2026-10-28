लॉस एंजिल्स में रामायणम् का ग्रैंड प्रीमियर, सामने आए व्यूअर्स के रिएक्शन, कहा- इमोशन से ज्यादा एक्शन

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् का ग्रैंड प्रीमियर 28 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में रखा गया था। इस दौरान फिल्म की कास्ट और मेकर्स वहां मौजूद रहे। प्रीमियर में रणबीर कपूर, साई पल्ल्वी और यश सहित डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी मौजूद रहे।

अब इस प्रीमियर के बाद लॉस एंजिल्स की ऑडियंस की तरफ से फिल्म को लेकर मिले-जुले रियेक्शन सामने आ रहे हैं। कई लोग रामायणम् को एक बेहतरीन फिल्म बता रहे हैं। तो वहीं, कई कई लोगों का कहना है कि इसमें इमोशन से ज्यादा एक्शन और टेक्नीक है।