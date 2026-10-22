OTT पर रिलीज होगी रामायणम्, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पर नहीं… खरीदकर देखनी होगी फिल्म, जानें कब और कहां देखें

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् OTT पर भी रिलीज होगी। इंडियन ऑडियंस इस फिल्म को जियो हॉलस्टार पर भी देख सकते हैं। लेकिन, यह फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के बाद OTT पर आने वाली है। लेकिन खास बात सह है कि आप अपने नॉर्मल जियो हॉलस्टार सब्सक्रिप्शन के साथ फिल्म नहीं देख सकते। यह pay-per-view ऑप्शन के साथ रिलीज हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपको एक बार देखने के लिए अलग से फिल्म का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आम भाषा में कहें तो थिएट्रिकल विंडो खत्म होने के बाद, दर्शक इसे खरीदकर देख सकेंगे।

फिल्म को घर-घर पहुंचाना चाहते हैं मेकर्स हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को, यानी दिवाली के मौके पर, दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे IMAX 3D में भी दिखाया जाएगा। लेकिन, मेकर्स चाहते हैं कि ऑनलाइन आने से पहले वे इस भव्य फिल्म का अनुभव सबसे बड़ी स्क्रीन पर लें। यह रामायणम् की ऑडियंस के लिए यादगार एक्सीपियंस होगा।