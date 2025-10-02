मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    वो खुद से कमाए अपना नाम... रानी मुखर्जी ने बेटी आदिरा को मीडिया के सामने न लाने का बताया कारण

    रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने बेटी आदिरा को मीडिया की चमक-दमक से दूर रखने का फैसला लिया है। रानी चाहती हैं कि बेटी अपनी पहचान खुद बनाए और जीवन में सफलता अपनी मेहनत से हासिल करे। हाल ही में नेशनल अवॉर्ड पर आदिरा की भावनाएं भी चर्चा में रहीं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 10:59:32 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 10:59:32 AM (IST)
    वो खुद से कमाए अपना नाम... रानी मुखर्जी ने बेटी आदिरा को मीडिया के सामने न लाने का बताया कारण
    रानी मुखर्जी की आदिरा कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. रानी और आदित्य चाहते हैं बेटी का सामान्य और सादा जीवन।
    2. आदिरा को छोटी उम्र से मीडिया एक्सपोजर से बचाया जा रहा।
    3. रानी का कहना, पहचान बेटी अपनी मेहनत से बनाएगी।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री और नेशनल अवॉर्ड विजेता रानी मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी और बेटी आदिरा को लेकर अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पति आदित्य चोपड़ा और उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया है कि अपनी बेटी को छोटी उम्र में मीडिया की चमक-दमक से दूर रखना जरूरी है।

    उनका मानना है कि आदिरा को जीवन में जो भी पहचान और सम्मान मिले, वह उसकी अपनी मेहनत और काबिलियत के आधार पर मिले, न कि सिर्फ इसलिए कि उसके माता-पिता मशहूर हैं। यही वजह है कि दोनों अपनी बेटी को एक सामान्य और सादगीपूर्ण जीवन देना चाहते हैं।

    बेटी को देना चाहते हैं सामान्य जीवन

    रानी मुखर्जी ने कहा है कि वे और आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते कि आदिरा को बचपन से ही स्पॉटलाइट या किसी तरह की विशेष पहचान मिले। रानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जब वह बड़ी हो, तो अपने दम पर नाम कमाए। उसे यह महसूस न हो कि वह अलग है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता-पिता फिल्म इंडस्ट्री से हैं।

    पिता से मिली प्राइवेसी की सोच

    अभिनेत्री ने आगे कहा कि आदिरा अपने पिता आदित्य चोपड़ा की तरह निजी जिंदगी को अहमियत देती है। यह आदत उसे भविष्य में अपने विचार स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने और स्वतंत्र पहचान बनाने में मदद करेगी।

    नेशनल अवॉर्ड पर बेटी की प्रतिक्रिया

    रानी मुखर्जी को हाल ही में Mrs. Chatterjee vs Norway फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला। इस अवसर पर उनकी बेटी आदिरा उनके साथ समारोह में जाना चाहती थीं, लेकिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति न मिलने की वजह से वह शामिल नहीं हो पाईं। रानी ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट की और नाराज होकर कहा कि यह तो गलत है।

    मां-बेटी का खास बंधन

    रानी ने कार्यक्रम में एक नेकलेस पहना था, जिसमें आदिरा के नाम का पहला अक्षर अंकित था। उन्होंने कहा कि वह मेरी लकी चार्म है। मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ हो और यही उसका प्रतीक बन गया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हुए, जिनसे आदिरा को भी खुशी मिली।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.