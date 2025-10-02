वो खुद से कमाए अपना नाम... रानी मुखर्जी ने बेटी आदिरा को मीडिया के सामने न लाने का बताया कारण

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री और नेशनल अवॉर्ड विजेता रानी मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी और बेटी आदिरा को लेकर अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पति आदित्य चोपड़ा और उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया है कि अपनी बेटी को छोटी उम्र में मीडिया की चमक-दमक से दूर रखना जरूरी है।

उनका मानना है कि आदिरा को जीवन में जो भी पहचान और सम्मान मिले, वह उसकी अपनी मेहनत और काबिलियत के आधार पर मिले, न कि सिर्फ इसलिए कि उसके माता-पिता मशहूर हैं। यही वजह है कि दोनों अपनी बेटी को एक सामान्य और सादगीपूर्ण जीवन देना चाहते हैं।

बेटी को देना चाहते हैं सामान्य जीवन

रानी मुखर्जी ने कहा है कि वे और आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते कि आदिरा को बचपन से ही स्पॉटलाइट या किसी तरह की विशेष पहचान मिले। रानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जब वह बड़ी हो, तो अपने दम पर नाम कमाए। उसे यह महसूस न हो कि वह अलग है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता-पिता फिल्म इंडस्ट्री से हैं।

पिता से मिली प्राइवेसी की सोच

अभिनेत्री ने आगे कहा कि आदिरा अपने पिता आदित्य चोपड़ा की तरह निजी जिंदगी को अहमियत देती है। यह आदत उसे भविष्य में अपने विचार स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने और स्वतंत्र पहचान बनाने में मदद करेगी।

नेशनल अवॉर्ड पर बेटी की प्रतिक्रिया

रानी मुखर्जी को हाल ही में Mrs. Chatterjee vs Norway फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला। इस अवसर पर उनकी बेटी आदिरा उनके साथ समारोह में जाना चाहती थीं, लेकिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति न मिलने की वजह से वह शामिल नहीं हो पाईं। रानी ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट की और नाराज होकर कहा कि यह तो गलत है।