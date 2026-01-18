मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    AIR ने जब तवायफों से मांगा मैरिज सर्टिफिकेट... हीरामंडी के गाने से जुड़ी रसूलन बाई की अनकही दास्तान

    संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी का एक गीत दर्शकों को अतीत की उस परंपरा से जोड़ता है, जिसकी जड़ें तवायफ संस्कृति में थीं। यह गीत सिर्फ संगीत नही ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 05:23:44 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 05:23:44 PM (IST)
    AIR ने जब तवायफों से मांगा मैरिज सर्टिफिकेट... हीरामंडी के गाने से जुड़ी रसूलन बाई की अनकही दास्तान
    हीरामंडी का गीत रसूलन बाई से जुड़ा है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 1935 में रिकॉर्ड हुआ मशहूर गीत
    2. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला
    3. गरीबी में हुआ महान गायिका का निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क: भारत की आजादी के बाद सामाजिक और कानूनी बदलावों का असर सिर्फ आम नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि तवायफ समुदाय पर भी पड़ा। उनके पेशे पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे कई कलाकारों को अपनी आजीविका के नए रास्ते तलाशने पड़े। इसी दौर में कई तवायफों ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) का रुख किया, लेकिन यह राह भी आसान नहीं थी।

    AIR की शर्त और शादी की मजबूरी

    AIR ने तवायफ पृष्ठभूमि से आने वाली कलाकारों के सामने एक शर्त रखी उन्हें अपनी शादी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यानी रेडियो पर गाने के लिए विवाह आवश्यक था। इसी शर्त को स्वीकार करते हुए बनारस घराने की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका रसूलन बाई ने 1948 में तवायफ का पेशा छोड़ दिया और वाराणसी के एक व्यापारी से विवाह किया।


    naidunia_image

    कौन थीं रसूलन बाई?

    रसूलन बाई (1902–1974) बनारस घराने की एक चर्चित हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थीं। वह ठुमरी, दादरा और कजरी गायकी के लिए विशेष रूप से जानी जाती थीं। गरीबी और तवायफ परंपरा से निकलकर उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जीवन आज़ादी के बाद कलाकारों की बदलती सामाजिक स्थिति का जीवंत उदाहरण है।

    हीरामंडी से जुड़ा उनका गीत

    वेब सीरीज हीरामंडी में शामिल गीत ‘फूल गेंदवा ना मारो, लागत करेजवा में चोट’ को रसूलन बाई ने 1935 में गाया था। यह पारंपरिक गीत बनारस घराने की शैली में प्रस्तुत किया गया था। बाद के वर्षों में इसे मन्ना डे सहित अन्य कलाकारों ने भी दोहराया। यह गीत आज भी शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है।

    सम्मान के बावजूद गरीबी में निधन

    रसूलन बाई को 1957 में संगीत नाटक अकादमी ने हिंदुस्तानी संगीत गायन के लिए सम्मानित किया। इसके बावजूद उनका जीवन आर्थिक संघर्षों से भरा रहा। वह उसी रेडियो स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थीं, जहां से कभी उनकी आवाज़ प्रसारित होती थी।

    naidunia_image

    दंगों और अंत का दर्द

    1969 के सांप्रदायिक दंगों में उनका घर जला दिया गया था। 15 दिसंबर 1974 को 72 वर्ष की उम्र में रसूलन बाई का निधन गरीबी में हुआ। उनकी और अन्य महिला संगीतकारों की तवायफ परंपरा को सबा दीवान की फिल्म द अदर सॉन्ग (2009) में भी दर्शाया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.