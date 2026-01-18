AIR ने जब तवायफों से मांगा मैरिज सर्टिफिकेट... हीरामंडी के गाने से जुड़ी रसूलन बाई की अनकही दास्तान

एंटरटेनमेंट डेस्क: भारत की आजादी के बाद सामाजिक और कानूनी बदलावों का असर सिर्फ आम नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि तवायफ समुदाय पर भी पड़ा। उनके पेशे पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे कई कलाकारों को अपनी आजीविका के नए रास्ते तलाशने पड़े। इसी दौर में कई तवायफों ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) का रुख किया, लेकिन यह राह भी आसान नहीं थी।

AIR की शर्त और शादी की मजबूरी AIR ने तवायफ पृष्ठभूमि से आने वाली कलाकारों के सामने एक शर्त रखी उन्हें अपनी शादी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यानी रेडियो पर गाने के लिए विवाह आवश्यक था। इसी शर्त को स्वीकार करते हुए बनारस घराने की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका रसूलन बाई ने 1948 में तवायफ का पेशा छोड़ दिया और वाराणसी के एक व्यापारी से विवाह किया।

कौन थीं रसूलन बाई? रसूलन बाई (1902–1974) बनारस घराने की एक चर्चित हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थीं। वह ठुमरी, दादरा और कजरी गायकी के लिए विशेष रूप से जानी जाती थीं। गरीबी और तवायफ परंपरा से निकलकर उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जीवन आज़ादी के बाद कलाकारों की बदलती सामाजिक स्थिति का जीवंत उदाहरण है। हीरामंडी से जुड़ा उनका गीत वेब सीरीज हीरामंडी में शामिल गीत ‘फूल गेंदवा ना मारो, लागत करेजवा में चोट’ को रसूलन बाई ने 1935 में गाया था। यह पारंपरिक गीत बनारस घराने की शैली में प्रस्तुत किया गया था। बाद के वर्षों में इसे मन्ना डे सहित अन्य कलाकारों ने भी दोहराया। यह गीत आज भी शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है।