मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड के मशहूर विलेन रजा मुराद का आज यानी 23 नवंबर को जन्मदिन है। अपनी भारी आवाज, दमदार डायलॉग डिलीवरी और खौफनाक किरदारों से उन्होंने हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई। 600 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके रजा मुराद को पर्दे पर अक्सर अपराधी, डॉन, राजनेता या क्रूर शासक के किरदारों में देखा गया। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एक्टर का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी खास रिश्ता है। उनकी मां भोपाल की थीं, पत्नी का संबंध भी इसी शहर से है और रजा मुराद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी भोपाल में की थी।

रजा मुराद का जन्म 23 नवंबर 1950 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। उनके पिता हमीद मुराद भी फिल्म एक्टर थे। एक्टिंग का माहौल उन्हें परिवार से ही मिला। बचपन में रजा मुराद का भोपाल आना-जाना रहा और उन्होंने यहां के कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ाई की।

2022 में उन्हें भोपाल में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा भी हुई थी। हालांकि, बाद में उनका नाम इस अभियान से हटा दिया गया। इस घटनाक्रम के दौरान भी भोपाल से उनके पुराने रिश्ते चर्चा में आए थे।

भोपाल से उनका रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। उनकी मां भोपाल की थीं और उनकी पत्नी भी इसी शहर से ताल्लुक रखती हैं। यही वजह है कि रजा मुराद कई बार भोपाल से अपने जुड़ाव की बात सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं।

600 से ज्यादा फिल्मों में निभाए अलग-अलग किरदार

रजा मुराद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की। शुरुआती फिल्मों में छोटे किरदार निभाने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई। उनकी आवाज और एक्टिंग की गंभीरता ने उन्हें खलनायक के किरदारों के लिए खास पहचान दिलाई।

उन्होंने ‘राम तेरी गंगा मैली’, ‘प्रेम रोग’, ‘नमक हलाल’, ‘पद्मावत’, ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘जोधा अकबर’ जैसी फिल्मों में काम किया। कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए, जो कहानी में सत्ता, साजिश और क्रूरता का प्रतिनिधित्व करते थे।

उनकी खासियत यह रही कि उन्होंने सिर्फ विलेन के किरदारों तक खुद को सीमित नहीं रखा। अलग-अलग दौर की फिल्मों में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं भी निभाईं और नए दौर के निर्देशकों के साथ भी काम किया।

भारी आवाज बनी पहचान

रजा मुराद की आवाज हिंदी सिनेमा में उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। उनकी संवाद अदायगी का अंदाज ऐसा रहा कि कई बार किरदार की एंट्री से पहले ही दर्शकों को उसके प्रभाव का अंदाजा हो जाता था।

उनके एक्टिंग में गंभीरता, चेहरे के भाव और संवाद बोलने का तरीका उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाता है। यही कारण है कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें कई बार प्रभावशाली और नकारात्मक किरदारों के लिए चुना।

आज भी रजा मुराद हिंदी फिल्मों में सक्रिय हैं। छह दशक के करीब फिल्मी सफर में उन्होंने कई पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम किया है। जन्मदिन के मौके पर उनके फिल्मी योगदान के साथ भोपाल से जुड़ा रिश्ता भी उनके जीवन की एक खास कहानी है।

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