'Rekha और Jaya Bachchan में कोई फर्क नहीं...' एयरपोर्ट पर रेखा ने फैन को दिया धक्का, हरकत देख भड़के यूजर्स

एंटरटेनमेंट डेस्क। वेटरन एक्ट्रेस रेखा का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयरपोर्ट पर सेल्फी मांगने आई एक लेडी फैन को धक्का देकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 71 वर्षीय रेखा के इस व्यवहार को देखकर यूजर्स नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें जया बच्चन की तरह रूड बताकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

रेखा ने एयरपोर्ट पर फैन को दिया धक्का सोमवार को रेखा को एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट में स्पॉट किया गया। जैसे ही वे बाहर निकलीं, एक महिला फैन उनकी तरफ सेल्फी के लिए पहुंची। लेकिन रेखा ने कैमरे के सामने हाथ बढ़ाकर उसे पीछे करते हुए फोटो देने से मना कर दिया और बिना रुके आगे बढ़ गईं। रेखा के इस बर्ताव ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया।