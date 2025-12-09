मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'Rekha और Jaya Bachchan में कोई फर्क नहीं...' एयरपोर्ट पर रेखा ने फैन को दिया धक्का, हरकत देख भड़के यूजर्स

    वेटरन एक्ट्रेस रेखा का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयरपोर्ट पर सेल्फी मांगने आई एक लेडी फैन को धक्का देकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में, नाराज यूजर्स ने उन्हें जया बच्चन की तरह रूड बताकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 12:10:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 12:10:03 PM (IST)
    'Rekha और Jaya Bachchan में कोई फर्क नहीं...' एयरपोर्ट पर रेखा ने फैन को दिया धक्का, हरकत देख भड़के यूजर्स
    रेखा ने एयरपोर्ट पर फैन को दिया धक्का।

    HighLights

    1. रेखा ने एयरपोर्ट पर फैन को दिया धक्का।
    2. जया बच्चन भी कई बार पैप्स पर भड़क चुकीं।
    3. रेखा को रूड बताते हुए जमकर ट्रोल किया।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। वेटरन एक्ट्रेस रेखा का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयरपोर्ट पर सेल्फी मांगने आई एक लेडी फैन को धक्का देकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 71 वर्षीय रेखा के इस व्यवहार को देखकर यूजर्स नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें जया बच्चन की तरह रूड बताकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

    रेखा ने एयरपोर्ट पर फैन को दिया धक्का

    naidunia_image

    सोमवार को रेखा को एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट में स्पॉट किया गया। जैसे ही वे बाहर निकलीं, एक महिला फैन उनकी तरफ सेल्फी के लिए पहुंची। लेकिन रेखा ने कैमरे के सामने हाथ बढ़ाकर उसे पीछे करते हुए फोटो देने से मना कर दिया और बिना रुके आगे बढ़ गईं। रेखा के इस बर्ताव ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया।


    सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

    naidunia_image

    यूजर्स बोले - ‘रेखा और जया बच्चन में क्या फर्क है?’

    वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं- 'ऐसे लोगों के साथ फोटो लेने में मजा ही क्या आता है।'

    'रेखा और जया बच्चन में अब कोई अंतर नहीं।'

    'सेलेब्स की पूजा करना बंद कर दो।'

    कई यूजर्स ने रेखा को रूड और ओवररेटेड बताते हुए जमकर ट्रोल किया।

    जया बच्चन भी कई बार पैप्स पर भड़क चुकी हैं

    हाल ही में एक इवेंट के दौरान जया बच्चन ने पैपराजी पर जमकर नाराजगी दिखाई थी, जिसके बाद वे चर्चा में थीं। अब रेखा का यह वीडियो लोगों को उन्हीं की याद दिला रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.