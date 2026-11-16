खत्म हुआ इंतजार, रॉबर्ट पैटिनसन बने नए James Bond, 20 साल बाद फ्रेंचाइजी को मिला नया '007'

एंटरटेनमेंट डेस्क। दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। 'द बैटमैन' और 'द ओडिसी' जैसी चर्चित फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से लोहा मनवा चुके अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन (Robert Pattinson) को आधिकारिक रूप से अगला जेम्स बॉन्ड चुन लिया गया है। इस घोषणा के साथ ही पिछले कई महीनों से 'एजेंट 007' की कास्टिंग को लेकर चल रहे तमाम कयासों और अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लग गया है।

रॉबर्ट पैटिनसन अब दिग्गज अभिनेता डैनियल क्रेग (Daniel Craig) की जगह लेंगे, जिन्होंने पांच फिल्मों में इस प्रतिष्ठित ब्रिटिश जासूस की भूमिका को जीवंत किया था। क्रेग ने साल 2006 में आई फिल्म 'कैसिनो रॉयल' (Casino Royale) से इस सफर की शुरुआत की थी और 2021 की फिल्म 'नो टाइम टू डाई' (No Time to Die) के साथ इस किरदार को अलविदा कह दिया था।

उस फिल्म के क्लाइमेक्स में दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाते हुए जेम्स बॉन्ड ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। अब करीब दो दशक बाद फ्रेंचाइजी को नए चेहरे के रूप में पैटिनसन मिले हैं।

छह दशकों से कायम है जेम्स बॉन्ड का जादू, अब 26वीं फिल्म की तैयारी

मशहूर लेखक इयान फ्लेमिंग के उपन्यासों पर आधारित इस विश्वप्रसिद्ध जासूसी फ्रेंचाइजी का आगाज साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म 'डॉ. नो' (Dr. No) से हुआ था, जिसमें शॉन कॉनरी पहली बार बड़े पर्दे पर 007 बनकर उतरे थे। इसके बाद से अब तक इस सीरीज की कुल 25 फिल्में आ चुकी हैं, जिनमें छह अलग-अलग अभिनेताओं ने बॉन्ड का किरदार अदा किया है। अब 26वीं फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन इस ऐतिहासिक किरदार की कमान संभालते दिखाई देंगे।

अब तक इन 6 दिग्गज अभिनेताओं ने निभाया है 007 का किरदार

शॉन कॉनरी (Sean Connery): 1962 से 1971 (कुल 6 फिल्में)

जॉर्ज लेजेनबी (George Lazenby): 1969 (1 फिल्म)

रोजर मूर (Roger Moore): 1973 से 1985 (कुल 7 फिल्में)

टिमोथी डाल्टन (Timothy Dalton): 1987 से 1989 (2 फिल्में)

पियर्स ब्रॉसनन (Pierce Brosnan): 1995 से 2002 (कुल 4 फिल्में)

डैनियल क्रेग (Daniel Craig): 2006 से 2021 (कुल 5 फिल्में)

जल्द सामने आएगा फिल्म का टाइटल और अन्य विवरण

निर्माताओं ने फिलहाल नए 'एजेंट 007' के नाम पर तो मुहर लगा दी है, लेकिन फ्रेंचाइजी की इस 26वीं फिल्म के शीर्षक (टाइटल), निर्देशक और बाकी स्टार कास्ट से जुड़ी जानकारी को अभी गुप्त रखा गया है। माना जा रहा है कि मेकर्स जल्द ही फिल्म के नाम और इसकी रिलीज डेट को लेकर भी बड़ा खुलासा करेंगे।