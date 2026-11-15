इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में झूमे हजारों फैंस, 'गोट' से 'बॉर्न टू शाइन' तक गूंजा स्टेडियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रात के आठ बजे का वक्त... स्टेडियम में फैंस की तेज आवाजें और इसी बीच सफेद कपड़ों और सनग्लासेस में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ अपने अंदाज में अपने फैंस के बीच एंट्री लेते हैं। दिलजीत दोसांझ ने 'आरा इंडिया टूर 2026' के तहत रविवार रात इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट किया। चांद के प्लेटफॉर्म से उनकी एंट्री हुई तो पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। दिलजीत ने हाथ उठाकर फैंस का अभिवादन किया और इसी के साथ गानों का सिलसिला भी शुरू हो गया।

कॉन्सर्ट रात आठ बजे शुरू हुआ, लेकिन स्टेडियम में दोपहर दो बजे से ही फैंस का पहुंचना शुरू हो गया था। मंच पर दिलजीत ने अपने करियर के अलग-अलग दौर के गानों को जगह दी। शुरुआत से ही एक के बाद एक हिट गाने सुनने को मिले। '5 तारा', 'गोट' और 'बॉर्न टू शाइन' पर फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा था।