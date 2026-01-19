घबराहट में बदल गई थी Kantara Chapter 1 में रोल मिलने की खुशी, नेगेटिव किरदार का सुन टेंशन में थी रुक्मिणी वसंत

मनोरंजन डेस्क। कांतारा चैप्टर 1 में खलनायिका रानी कनकवती के दमदार किरदार से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अभिनय करियर के शुरुआती दौर में ही निगेटिव रोल चुनना उनके लिए एक बड़ा और साहसिक फैसला था।

फिल्म की जबरदस्त सफलता और उनके किरदार की तारीफ ने यह साबित कर दिया कि जोखिम लेना कई बार कलाकार के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अब रुक्मिणी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं।

कांतारा में विलेन बनना था चुनौतीपूर्ण फैसला रुक्मिणी ने बताया कि कांतारा जैसी बड़ी फिल्म का ऑफर मिलना ही उनके लिए रोमांचक था। जब ऋषभ शेट्टी ने उन्हें फोन कर फिल्म का प्रस्ताव दिया, तो वे बेहद खुश हुईं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें विलेन का किरदार निभाना है, वे थोड़ी घबरा गईं। अभिनय करियर के शुरुआती वर्षों में ही नकारात्मक भूमिका निभाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब इंडस्ट्री में एक्टर-एक्ट्रेस को खास तरह के रोल करने की सलाह दी जाती है। इंडस्ट्री की धारणाओं पर बोलीं एक्ट्रेस रुक्मिणी ने कहा कि इंडस्ट्री में पहले से बनी धारणाएं कलाकारों को प्रभावित करती हैं। कोई सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि आपको इस तरह के रोल नहीं करने चाहिए, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है कि कलाकार खुद ही तनाव महसूस करने लगता है। इसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया और कनकवती का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों से सराहना मिली।