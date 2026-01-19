मेरी खबरें
    घबराहट में बदल गई थी Kantara Chapter 1 में रोल मिलने की खुशी, नेगेटिव किरदार का सुन टेंशन में थी रुक्मिणी वसंत

    कांतारा चैप्टर 1 में रानी कनकवती के किरदार से रुक्मिणी वसंत ने दर्शकों का दिल जीता। शुरुआती करियर में निगेटिव रोल चुनना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। फिल् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 11:17:40 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 11:17:40 AM (IST)
    घबराहट में बदल गई थी Kantara Chapter 1 में रोल मिलने की खुशी, नेगेटिव किरदार का सुन टेंशन में थी रुक्मिणी वसंत
    क्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने कांतारा चैप्टर 1 पर रखी अपनी बात। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कांतारा में विलेन बनीं रुक्मिणी को खूब सराहना मिली।
    2. करियर की शुरुआत में निगेटिव रोल चुनना साहसिक फैसला रहा।
    3. ऋषभ शेट्टी के ऑफर से खुश, लेकिन किरदार से घबराईं।

    मनोरंजन डेस्क। कांतारा चैप्टर 1 में खलनायिका रानी कनकवती के दमदार किरदार से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अभिनय करियर के शुरुआती दौर में ही निगेटिव रोल चुनना उनके लिए एक बड़ा और साहसिक फैसला था।

    फिल्म की जबरदस्त सफलता और उनके किरदार की तारीफ ने यह साबित कर दिया कि जोखिम लेना कई बार कलाकार के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अब रुक्मिणी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं।


    कांतारा में विलेन बनना था चुनौतीपूर्ण फैसला

    रुक्मिणी ने बताया कि कांतारा जैसी बड़ी फिल्म का ऑफर मिलना ही उनके लिए रोमांचक था। जब ऋषभ शेट्टी ने उन्हें फोन कर फिल्म का प्रस्ताव दिया, तो वे बेहद खुश हुईं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें विलेन का किरदार निभाना है, वे थोड़ी घबरा गईं। अभिनय करियर के शुरुआती वर्षों में ही नकारात्मक भूमिका निभाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब इंडस्ट्री में एक्टर-एक्ट्रेस को खास तरह के रोल करने की सलाह दी जाती है।

    इंडस्ट्री की धारणाओं पर बोलीं एक्ट्रेस

    रुक्मिणी ने कहा कि इंडस्ट्री में पहले से बनी धारणाएं कलाकारों को प्रभावित करती हैं। कोई सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि आपको इस तरह के रोल नहीं करने चाहिए, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है कि कलाकार खुद ही तनाव महसूस करने लगता है। इसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया और कनकवती का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों से सराहना मिली।

    अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ में आएंगी नजर

    रुक्मिणी वसंत जल्द ही सुपरस्टार यश के साथ फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगी। फिल्म के टीजर ने पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला ‘धुरंधर 2’ से होगा। अपने दमदार अभिनय और चुनौतीपूर्ण किरदारों की वजह से रुक्मिणी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।

