मनोरंजन डेस्क। सैफ अली खान को जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह धमकी उनको जिशान अख्तर से मिली है, जो कथित तौर पर लॉरेंस गैंग का हिस्सा है। बता दें कि जिशान का नाम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी सामने आया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। यह धमकी सच में जिशान अख्तर की ओर से आई है या कोई फेक अकाउंट है, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। कौन है जिशान अख्तर जिशान अख्तर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपियों में से एक है। अक्टूबर 2024 में मुंबई के बांद्रा इलाके में, बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने राजनीतिक और मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी, खासकर इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ करीबी संबंध थे।

इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आने से बॉलीवुड हस्तियों को मिल रही धमकियों की ओर भी सबका ध्यान गया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई को कथित मास्टरमाइंड बताया। जबकि जांचकर्ता अभी भी आरोपियों और उनके साथियों की भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं। 2025 में हुआ था सैफ पर हमला दरअसल, जनवरी में सैफ पर जानलेवा हमला हुआ था। एक घुसपैठिया देर रात उनके घर में घुसा था और सैफ पर चाकू से कई बार वार किए। इसमें सैफ के गले और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद सैफ खुद छोटे बेटे जेह के साथ लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उनकी सर्जरी हुई। हमले के दो दिन बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था।