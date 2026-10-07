एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सलमान खान की लोकप्रियता और उनके प्रति प्रशंसकों की दीवानगी एक बार फिर देखने को मिली, जब सुपरस्टार दुबई में ब्यूटीवर्ल्ड मिडिल ईस्ट में केन्ज़ डी रासासी के लॉन्च के मौके पर अपने प्रशंसकों से मिलने पहुंचे। सलमान खान की एक झलक पाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे थे और उनकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया।

हालांकि, कार्यक्रम स्थल पर लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थिति को संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया था। एक सूत्र के मुताबिक, सलमान खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग और मौके पर जुटी भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अभिनेता के कार्यक्रम में आने पर दोबारा विचार करने की सलाह दी थी। भीड़ लगातार बढ़ रही थी और उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा था।