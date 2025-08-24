Bigg Boss 19 के प्रीमियर पर Salman Khan ने फैंस को दिया सरप्राइज, विनर का नाम किया अनाउंस!

डिजिटल डेस्क: टीवी का सबसे बड़ा और चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss New Season) आखिरकार शुरू हो चुका है। सलमान खान (Salman Khan) ने अपने अंदाज में प्रीमियर नाइट को यादगार बना दिया। लेकिन इस बार शो में ट्विस्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। शो के पहले ही दिन सलमान खान ने एक विनर का एलान कर दिया, जिसने फैंस को चौंका दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर बिग बॉस 19 के प्रीमियर एपिसोड में कौन विनर बना और क्या है इस ट्विस्ट की सच्चाई और देखते हैं कंफर्म कंटेस्टेंट्स की (BB19 Contentants list) लिस्ट-

मृदुल तिवारी का शहनाज गिल के भाई के साथ मुकाबला दरअसल, बिग बॉस 19 के घर में एंट्री के लिए मेकर्स ने दो कंटेस्टेंट्स को ऑडियंस वोटिंग पर रखा। इनमें यूट्यूबर मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और एक्ट्रेस शहनाज गिल के भाई शहबाज बादशाह (Shehbaz Badesha) का नाम शामिल था। दर्शकों की वोटिंग के आधार पर तय किया गया कि इनमें से कौन बिग बॉस 19 के घर में दाखिल होगा।