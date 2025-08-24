मेरी खबरें
    Bigg Boss 19 के प्रीमियर पर Salman Khan ने फैंस को दिया सरप्राइज, विनर का नाम किया अनाउंस!

    Bigg Boss New Season: बिग बॉस 19 का आगाज प्रीमियर नाइट पर धमाकेदार हुआ। सलमान खान (Salman Khan) ने प्रीमियर की रात ही फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया। इस बार शो में एक नया ट्विस्ट लाया गया है, जिसकी झलक पहले ही प्रोमो में दिखाई गई। आइए एक नजर डालते हैं नए सीजन के कंफर्म कंटेस्टेंट्स की (BB19 Contentants list) लिस्ट पर-

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 12:27:43 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 01:48:35 PM (IST)
    HighLights

    1. बिग बॉस 19 प्रीमियर का पहला ट्विस्ट
    2. सलमान खान ने किया विनर अनाउंस
    3. Bigg Boss 19 चलेगा पांच महीने

    डिजिटल डेस्क: टीवी का सबसे बड़ा और चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss New Season) आखिरकार शुरू हो चुका है। सलमान खान (Salman Khan) ने अपने अंदाज में प्रीमियर नाइट को यादगार बना दिया। लेकिन इस बार शो में ट्विस्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। शो के पहले ही दिन सलमान खान ने एक विनर का एलान कर दिया, जिसने फैंस को चौंका दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर बिग बॉस 19 के प्रीमियर एपिसोड में कौन विनर बना और क्या है इस ट्विस्ट की सच्चाई और देखते हैं कंफर्म कंटेस्टेंट्स की (BB19 Contentants list) लिस्ट-

    मृदुल तिवारी का शहनाज गिल के भाई के साथ मुकाबला

    दरअसल, बिग बॉस 19 के घर में एंट्री के लिए मेकर्स ने दो कंटेस्टेंट्स को ऑडियंस वोटिंग पर रखा। इनमें यूट्यूबर मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और एक्ट्रेस शहनाज गिल के भाई शहबाज बादशाह (Shehbaz Badesha) का नाम शामिल था। दर्शकों की वोटिंग के आधार पर तय किया गया कि इनमें से कौन बिग बॉस 19 के घर में दाखिल होगा।

    प्रीमियर नाइट पर सलमान खान ने एलान किया कि शहबाज बादशाह को हराकर मृदुल तिवारी ने यह वोटिंग जीत ली है और वह बिग बॉस 19 के पहले विनर बन गए हैं। हालांकि यह असली ट्रॉफी का विनर नहीं है, बल्कि मृदुल को घर में एंट्री का मौका मिला है।

    सरप्राइज हुए फैंस

    फैंस के लिए यह एक अनोखा सरप्राइज रहा क्योंकि आमतौर पर शो का विनर आखिर में तय होता है। लेकिन इस बार शो की शुरुआत में ही पहला विनर घोषित कर दिया गया। बिग बॉस 19 को लेकर एक और खास अपडेट यह है कि इस बार शो सिर्फ 3 महीनों तक नहीं चलेगा। बल्कि मेकर्स ने इसे पूरे 5 महीने तक चलाने का फैसला किया है। यानी दर्शकों को कंट्रोवर्सी, ड्रामा और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लंबे वक्त तक मिलने वाला है।

    बिग बॉस 19 फुल कंटेस्टेंट्स लिस्ट (BB19 Contestants List)

    बिग बॉस सीजन 19 में इस बार सेलेब्स से लेकर इन्फ्लुएंसर की भरमार देखने को मिलेगी। गौर किया जाए शो के कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट की तरफ तो उसमें इन हस्तियों के नाम शामिल हैं-

    1. गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)

    2. मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari)

    3. अमाल मलिक (Amaal Malik)

    4. आवेज दरबार (Awez Darbar)

    5. तान्या मित्तल (Tanya Mittal)

    6. अतुल किशन (Atul Kishan)

    7. कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand)

    8. प्रणित मोरे (Pranit More)

    9. नीलम गिरी (Nilam Giri)

    10. जीशान कादरी (Zeeshan Qadri)

    11. बसीर अली (Baseer Ali)

    12. नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama)

    13. अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj)

    14. नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar)

    15. अशनूर कौर (Ashnoor Kaur)

    16. नतालिया जानोसजेक (Natalia Janoszek)

