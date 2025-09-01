Bigg Boss 19 में नॉमिनेशन ड्रामा; तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी सहित 5 कंटेस्टेंट्स पर लटकी तलवार

मेरी खबरें
    Bigg Boss 19 Elimination: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते 5 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं। तान्या मित्तल (Tanya Mittal), अमाल मलिक (Amaal Malik), कुनिका सदानंद (Kunicka Sadanand), मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और आवेज दरबार (Awez Darbar) में से किसी एक का सफर खत्म होना तय है। फैन-फॉलोइंग के आधार पर कुनिका सबसे कमजोर मानी जा रही हैं।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 03:36:43 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 03:45:59 PM (IST)
    1. बिग बॉस 19 नॉमिनेशन ड्रामा शुरू
    2. पांच कंटेस्टेंट्स पर तलवार लटकी
    3. कुनिका की सबसे कम फैन फॉलोइंग

    डिजिटल डेस्क: बिग बॉस का नया सीजन यानी बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है। हर सीजन की तरह इस बार भी घर के अंदर ड्रामा, एंटरटेनमेंट, स्ट्रैटेजी और गुस्से का तड़का सबको देखने को मिल रहा है। शो में आए सभी 16 कंटेस्टेंट्स किसी न किसी वजह से चर्चा में हैं।

    पिछले हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान (Salman Khan) ने घरवालों की क्लास लगाई और शो का माहौल और ज्यादा रोचक बना। अच्छी बात ये रही कि पहले हफ्ते किसी भी कंटेस्टेंट को घर से बाहर नहीं किया गया और सभी को गेम में बने रहने का एक और मौका मिल गया। लेकिन इस बार खेल सख्त हो गया है।

    पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट

    इस हफ्ते पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन की लिस्ट में आ गए हैं। इनमें तान्या मित्तल (Tanya Mittal), अमाल मलिक (Amaal Malik), कुनिका सदानंद (Kunicka Sadanand), मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और आवेज दरबार (Awez Darbar) शामिल हैं। बिग बॉस खबरी पेज के अनुसार, इन पांचों में से किसी एक को शो से बाहर होना पड़ेगा।

    फैन-फॉलोइंग पर टिकी निगाहें

    अगर सोशल मीडिया फैन-फॉलोइंग की बात करें, तो इन पांचों में सबसे कम पॉपुलैरिटी कुनिका सदानंद की है। उनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ 1.28 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि बाकी चारों मिलियंस में फॉलो किए जाते हैं।

    • आवेज दरबार – 30.5 मिलियन

    • मृदुल तिवारी – 5.7 मिलियन

    • अमाल मलिक – 4.1 मिलियन

    • तान्या मित्तल – 2.7 मिलियन

    • कुनिका सदानंद – 1.28 लाख

    तान्या मित्तल पिछले हफ्ते भी नॉमिनेट हुई थीं, लेकिन बच गई थीं। अब वह फिर से खतरे में हैं।

    बढ़ी घर के अंदर टेंशन

    नॉमिनेशन के बाद बिग बॉस 19 के घर में माहौल और गरम हो गया है। कंटेस्टेंट्स के बीच खींचतान और रणनीतियों का दौर तेज हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते किसका बिग बॉस का सफर खत्म होता है और कौन से रिश्ते बदलते हैं।

