Salman Khan Birthday: भाईजान ने जन्मदिन पर फैंस को दिया गिफ्ट, रोंगटे खड़े कर देने वाला 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर जहां पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, वहीं भाईजान ने अपने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सलमान अपनी सुपरहिट फिल्म 'किक-2' का एलान करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) का आधिकारिक टीजर रिलीज कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

कर्नल संतोष बाबू के किरदार में रूह कंपा देने वाला अवतार टीजर की शुरुआत लद्दाख की बर्फीली वादियों और दुर्गम पहाड़ियों से होती है, जहां सलमान खान एक जांबाज आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह शहीद कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं।