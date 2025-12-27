मेरी खबरें
    Salman Khan Birthday: भाईजान ने जन्मदिन पर फैंस को दिया गिफ्ट, रोंगटे खड़े कर देने वाला 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 04:48:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 04:48:26 PM (IST)
    Salman Khan Birthday: भाईजान ने जन्मदिन पर फैंस को दिया गिफ्ट, रोंगटे खड़े कर देने वाला 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज
    बैटल ऑफ गलवान का टीजर हुआ रिलीज/ फोटो- X Account

    HighLights

    1. सलमान खान ने 60वें जन्मदिन पर फैंस को दिया रिटर्न गिफ्ट
    2. रोंगटे खड़े कर देगा 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर किया रिलीज
    3. सलमान बिना बंदूक के चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाते आए नजर

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर जहां पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, वहीं भाईजान ने अपने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सलमान अपनी सुपरहिट फिल्म 'किक-2' का एलान करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) का आधिकारिक टीजर रिलीज कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

    कर्नल संतोष बाबू के किरदार में रूह कंपा देने वाला अवतार

    टीजर की शुरुआत लद्दाख की बर्फीली वादियों और दुर्गम पहाड़ियों से होती है, जहां सलमान खान एक जांबाज आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह शहीद कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं।


    टीजर का सबसे दमदार हिस्सा वह है जहां सलमान हाथ में बंदूक की जगह 'लट्ठ' (डंडा) लिए चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाते दिख रहे हैं। फिल्म के लिए सलमान ने लद्दाख की ऊंचाइयों और बर्फीले पानी में शूटिंग की है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखों में दुश्मनों के प्रति गुस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

    2020 की उस काली रात की खौफनाक दास्तान

    अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर आधारित है। यह युद्ध इतिहास की उन दुर्लभ लड़ाइयों में से एक थी जहां आधुनिक हथियारों के बजाय पत्थरों, कंटीले तारों और डंडों से आमने-सामने की लड़ाई हुई थी। फैंस का कहना है कि कर्नल संतोष बाबू और हमारे वीर जवानों को इससे बेहतर ट्रिब्यूट नहीं दिया जा सकता था।

    फैंस का रिएक्शन

    सोशल मीडिया पर टीजर आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, "भारत माता की जय! भाईजान, इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता था।" दूसरे ने लिखा, "60 की उम्र में भी सलमान का यह जज्बा काबिले तारीफ है। कर्नल संतोष बाबू के रोल में वह एकदम फिट लग रहे हैं।"

    पहली बार दिखेगी नई जोड़ी, जानें रिलीज डेट

    'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ पहली बार चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी। 'सिकंदर' के बाद सलमान के करियर के लिए यह फिल्म बेहद अहम मानी जा रही है। यह भव्य वॉर ड्रामा फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

    सलमान खान ने अपने 60वें साल में एक ऐसी कहानी चुनी है जो देशभक्ति के जज्बे से लबरेज है। टीजर को देखकर यह साफ है कि 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका होने वाला है।

