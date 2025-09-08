'बदतमीज, गुंडा...गंदा इंसान', Salman Khan पर भड़के दबंग फिल्म के डायरेक्टर, इंडस्ट्री कंट्रोल करने का लगाया आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड में स्टार्स और फिल्ममेकर्स के बीच मतभेद की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर है। अनुराग कश्यप के भाई और फिल्म दबंग (Dabangg) के निर्देशक अभिनव कश्यप ने सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव ने सलमान को “गुंडा”, “बद्तमीज” और “गंदा इंसान” कहा है।

अभिनव कश्यप ने बताया कि दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद उन्हें अगली फिल्मों से दूर कर दिया गया। दबंग 2 का निर्देशन अरबाज खान ने और दबंग 3 का निर्देशन प्रभु देवा ने किया। सालों की चुप्पी के बाद अब उन्होंने सलमान और उनके परिवार पर बॉलीवुड को कंट्रोल करने का आरोप लगाया है।