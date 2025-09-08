'बदतमीज, गुंडा...गंदा इंसान', Salman Khan पर भड़के दबंग फिल्म के डायरेक्टर, इंडस्ट्री कंट्रोल करने का लगाया आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड में स्टार्स और फिल्ममेकर्स के बीच मतभेद की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर है। अनुराग कश्यप के भाई और फिल्म दबंग (Dabangg) के निर्देशक अभिनव कश्यप ने सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव ने सलमान को “गुंडा”, “बद्तमीज” और “गंदा इंसान” कहा है।
अभिनव कश्यप ने बताया कि दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद उन्हें अगली फिल्मों से दूर कर दिया गया। दबंग 2 का निर्देशन अरबाज खान ने और दबंग 3 का निर्देशन प्रभु देवा ने किया। सालों की चुप्पी के बाद अब उन्होंने सलमान और उनके परिवार पर बॉलीवुड को कंट्रोल करने का आरोप लगाया है।
स्क्रीन से बातचीत में अभिनव कश्यप ने कहा, “सलमान खान एक्टिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते। पिछले 25 साल से वे सिर्फ नाम और शोहरत के दम पर काम कर रहे हैं। वे सेट पर ऐसे आते हैं जैसे किसी पर एहसान कर रहे हों। उन्हें एक्टिंग से ज्यादा सेलिब्रिटी बनने का शौक है। दबंग के समय तक मुझे इसका अंदाजा नहीं था। सलमान बद्तमीज और गंदे इंसान हैं।”
अभिनव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, “सलमान और उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री को अपने हिसाब से चलाते हैं। अगर कोई उनसे सहमत नहीं होता, तो वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। वे बदले की भावना से काम करते हैं और पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहते हैं। सलमान बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं।”
अभिनव ने यह भी खुलासा किया कि उनके भाई अनुराग कश्यप के साथ भी अन्याय हुआ। उन्होंने कहा, “अनुराग ने तेरे नाम की कहानी लिखी थी, लेकिन उन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया गया। बोनी कपूर के बुरे बर्ताव की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। मेरे साथ भी दबंग में वही हुआ।”
उन्होंने आगे कहा, “अनुराग ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम सलमान खान के साथ फिल्म नहीं बना पाओगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों। बाद में समझ आया कि सलमान और उनका परिवार इंडस्ट्री में गिद्धों की तरह काम करता है।”
