60वें जन्मदिन से पहले Salman Khan का बदला अंदाज, नया लुक देख फैंस बोले- 'भाईजान का स्वैग'

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के ‘दबंग’ Salman Khan उम्र के हर पड़ाव पर अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीतते आए हैं। 60वें जन्मदिन के करीब पहुंच चुके सलमान खान ने एक बार फिर अपने नए लुक से फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनका यह अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि भाईजान आज भी 40 की उम्र वाले लगते हैं।

सलमान खान का यह नया लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। फैंस उनकी फिटनेस और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भाई के जन्मदिन में दिखा भाईजान का स्वैग दरअसल, सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान ने 20 दिसंबर को अपना 55वां जन्मदिन मनाया। बिजी शेड्यूल के बावजूद सलमान अपने भाई का बर्थडे मिस नहीं कर सके और मुंबई लौटे। एयरपोर्ट पर जैसे ही वह नजर आए, उनका बदला हुआ लुक चर्चा में आ गया।