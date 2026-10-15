एंटरटेनमेंट डेस्‍क। करण जौहर कॉफी विद करण के नौवें और आखिरी सीज़न के साथ वापस आ गए हैं, जिसमें सलमान खान पहले गेस्ट के तौर पर इस मशहूर काउच पर आए। इस एपिसोड में फैंस के लिए पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं क्योंकि सलमान अपनी दुल्हन हम ले जाएंगे की को-स्टार करिश्मा कपूर से फिर मिले। बातचीत के दौरान, करिश्मा ने याद किया कि कैसे फिल्म के सेट पर दोनों के बीच बहस होती थी, और बताया कि एक बार सलमान ने उनके आउटफिट की वजह से उनके साथ शूट करने से मना कर दिया था।

दुल्हन हम ले जाएंगे की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने करिश्मा कपूर के आउटफिट पर एतराज़ जताया थाकरिश्मा ने बताया कि सलमान को मीठा बहुत पसंद है और उन्होंने याद किया कि उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने नाश्ते में उनके साथ चॉकलेट खाई थी। फिर उन्होंने बताया कि वे बहुत लड़ते भी थे। करिश्मा ने बताया, "दुल्हन हम ले जाएंगे के दौरान, आइकॉनिक आउटफिट, मैं अपने फैशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, और मुझे लगा कि मैं इसे मार डालूंगी, और वह बोला, 'तुमने क्या पहना है? मैं तुम्हें ऐसे लुक में नहीं देखूंगा।'"

करिश्मा ने बताया कि उन्हें डेविड धवन से शिकायत करनी पड़ी कि सलमान उन्हें आउटफिट पहनने नहीं दे रहे हैं। जब करण ने पूछा कि क्या सलमान को आउटफिट के बहुत ज़्यादा सेक्सी होने से कोई दिक्कत है, तो करिश्मा ने माना और कहा, "हां, क्योंकि आउटफिट बहुत खुला और बहुत चिपचिपा था।" फिर सलमान ने इससे इनकार किया और कहा कि आउटफिट बहुत छोटा था और कहा, "मैं हर टेक से पहले उससे इसे नीचे करने के लिए कहता रहता था। यह सब शीयर था।" करिश्मा ने माना कि सलमान उन्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, उन्होंने आगे कहा, "वह कहते थे, 'जाओ इसे बदल लो, मुझे यह आउटफिट पसंद नहीं है।' इसलिए हम बहुत लड़ते थे।" मुझसे बेहतर निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली’, करण जौहर के बयान ने खींचा ध्यान करिश्मा कपूर और सलमान खान की दुल्हन हम ले जाएंगे के बारे में दुल्हन हम ले जाएंगे 2000 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर ने एक्टिंग की है।

डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म राजा ओबेरॉय (सलमान) के बारे में है, जिसे सपना (करिश्मा) से प्यार हो जाता है, जो एक जवान लड़की है जिसे उसके तीन अजीब चाचाओं ने पाला है।

जब राजा सपना से शादी करने का फैसला करता है, तो उसे तीनों चाचाओं को मनाना होता है, जिनमें से हर किसी का सपना होता है कि वह कैसा पति हो।

फिल्म में परेश रावल, ओम पुरी और अनुपम खेर भी सपना के चाचा के रोल में हैं। फिल्म के म्यूजिक और सलमान-करिश्मा की केमिस्ट्री ने इसकी पॉपुलैरिटी में मदद की। यह फिल्म 2000 की कमर्शियली सफल हिंदी रिलीज में से एक थी।