सोनू निगम का कॉन्सर्ट हुआ तो हम प्रोटेस्ट करेंगे’: बेंगलुरु में पुलिस को धमकी भरा लेटर, कहा- सिंगर ने कन्नड़ की तुलना…

मनोरंजन डेस्क। सोनू निगम 24 अक्टूबर को कर्नाटक में कॉन्सर्ट करने वाले है। लेकिन अब इसका विरोध किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन कर्नाटक रक्षण वेदिके (KRV) ने किया है। साथ ही KRV ने कर्नाटक पुलिस को इस इवेंट को मंजूरी न देने की चेतावनी भी दी है। कहा गया है कि अगर यह कॉन्सर्ट हुआ तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

दरअसल, यह विवाद 2025 का है। एक कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर के फैंस उनके कन्नड़ गाना गाने की डिमांड कर रहे थे। तभी सिंगर ने परेशान होकर कहा था- कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़, इसी वजह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इसके बाद सिंगर को धमकियां भी मिली थी। इस बात का खुलासा खुद सोनू निगम ने किया था।