क्यों रोकी गई सलमान की बैटल ऑफ गलवान? सामने आई वजह, अब जाकर मिली मंजूरी

मनोरंजन डेस्क। सलामन खान की अपकमिंग फिल्म को मातृभूमि को अब I&B मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले मंत्रालय फिल्म में चीन की छवि को लेकर कंफर्म नहीं था। लेकिन पिछले हफ्ते इसे NOC दे दिया गया। मातृभूमि अगले महीने तक थिएटर्स में रिलीज हो सकती है।

दरअसल, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री फिल्म में दिखाए गए चीन विरोधी वर्जन से खुश नहीं थी। इसके बाद फिल्म को दोबारा शूट किया गया। अब मंत्रालय नए वर्जन से 'संतुष्ट' है। इसके अलावा फिल्म के नाम को भी बैटल ऑफ गलवान से मातृभूमि कर दिया था।

खबरें थी कि फिल्म गलवान घाटी संघर्ष से इंस्पायर्ड है। यह घटना गलवान घाटी में जून 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने बाद में स्वीकारा था कि उनके भी कई सैनिक मारे गए हैं। हालांकि, उन्होंने मारे गए सैनिकों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई थी।

नए रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है- मातृभूमि' का नया वर्जन ओरिजिनल वर्जन की तुलना में काफी बदला हुआ है। इसके अलावा, अब इसमें भारत और चीन के रिश्तों को भी सकारात्मक नजरिए से दिखाया गया है।

अगले महीने रिलीज होगी

नए रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है- मातृभूमि का नया वर्जन ओरिजिनल वर्जन की तुलना में काफी बदला हुआ है। इसके अलावा, अब इसमें भारत और चीन के रिश्तों को भी सकारात्मक नजरिए से दिखाया गया है।

मातृभूमि इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी। लेकिन बाद में इसकी रिलीज टाल दी गई। फिर कहा गया कि फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगस्त में रिलीज हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि यह अगले महीने रिलीज हो जाएगी। हालांकि, अब तक फिल्म की कंफर्म रिलीज अनाउंस नहीं की गई है।

दिपावली के बाद रिलीज हो सकती फिल्म

सलमान खान ने फिल्म की रिलीज के लिए एक तारीख सोची है। सूत्रों के अनुसार- सलमान खान अब 13 नवंबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना ​​है कि दिवाली के बाद का समय, जब लोग जश्न के मूड में होंगे, फिल्म की रिलीज के लिए सही रहेगा। हालांकि, सेंसर की प्रक्रिया अभी बाकी है। मेकर्स जल्द ही फिल्म को CBFC के पास जमा करेंगे। अगर CBFC फिल्म को मंजूरी दे देता है, तो सलमान और उनकी टीम शायद 13 नवंबर को 'मातृभूमि' को सिनेमाघरों में लाएगी। इस बारे में अगले 10 दिनों में स्थिति और साफ हो जाएगी।

अगर ऐसा होता है, तो 'मातृभूमि' नितेश तिवारी की बड़े बजट वाली फिल्म 'रामायण पार्ट वन' के रिलीज होने के एक वीक बाद सिनेमाघरों में आ सकती है।

अपूर्व लखिया ने डायरेक्ट किया फिल्म

फिल्म में सलमान कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जो गलवान घाटी की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इसमें चित्रांगदा सिंह, जैन शॉ, अंकुर भाटिया और हर्षिल शाह भी नजर आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लखिया हैं, जिन्होंने शूटआउट एट लोखंडवाला, एक अजनबी और मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी हिट फिल्में बनाई हैं।