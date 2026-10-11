'कुछ सेलेब्स पैपराजी को पैसे देते हैं, फर्क करें कौन ऐसे फोटोज चाहता है कौन नहीं', सलमान खान का बड़ा दावा

मनोरंजन डेस्क। सलमान खान ने कहा कि कई एक्टर-एक्ट्रेसेज पैपराजी के उन्हें कैप्चर करने के लिए पैसे देते हैं। यह बात उन्होंने बिग बॉस के हालिया विकेंट के वार एपिसोड में कही थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों के ऐसा करने की वजह से पैपराजी सभी की फोटोज लेते हैं, जो बहुत से लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल होता है।

नेहा धूपिया के सामने कही यह बात हालिया विकेंड के वार एपिसोड में रोडीज की टीम मौजूद थी। शो के सभी गैंग लीडर्स- नेहा धूपिया, अभिषेक मल्हान, प्रिंस नरूला और रणविजय सिंघा शामिल हुए। इस दौरान नेहा ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा- मुझे पहले धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला। सर, आपकी आवाज बहुत दमदार है। उन सभी बातों को कहने के लिए आपका धन्यवाद। आप जानते हैं कि बहुत कम लोगों की आवाज आप जितनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है। जब आप कुछ कहते हैं, तो दुनिया उसे सुनती है। आपने जो स्टैंड लिया, उस पर प्रतिक्रिया की जरूरत थी। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद।