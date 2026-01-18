'ब्रेनवॉश' के दावों पर सना खान का बड़ा बयान, बताया क्यों ग्लैमर की दुनिया छोड़ चुनी सादगी और क्यों गुप्त रखी थी शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क। पूर्व अभिनेत्री और Bigg Boss 6 से पहचान बनाने वाली सना खान को लेकर लंबे समय से यह अफवाहें चलती रही हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला अपने पति के दबाव या ब्रेनवॉश की वजह से लिया था। अब इन चर्चाओं पर खुद सना खान ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है।
सना खान ने अपने करियर में टॉयलेट: एक प्रेम कथा, जय हो जैसी फिल्मों और वेब सीरीज Special OPS में काम किया है। साल 2020 में शोबिज छोड़ने की घोषणा के एक महीने बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु और बिजनेसमैन मुफ्ती अनस सैयद से निकाह किया था। जुलाई 2023 में उनके पहले बेटे सैयद तारिक जमील और जनवरी 2025 में दूसरे बेटे सैयद हसन जमील का जन्म हुआ।
अफवाहों पर सना खान का जवाब
सना खान ने साफ शब्दों में इन दावों को खारिज किया कि उन्हें बॉलीवुड छोड़ने के लिए ब्रेनवॉश किया गया था। उनका कहना है कि इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला पूरी तरह उनका अपना था। बिग बॉस 6 के बाद लोकप्रिय हुईं सना ने अपने करियर के शिखर पर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को अलविदा कहा था। उस वक्त उन्होंने इसे आत्मिक शांति और मानवता की सेवा से जुड़ा फैसला बताया था।
हाल ही में अभिनेत्री रश्मि देसाई से बातचीत के दौरान सना ने अपनी निजी जिंदगी, गुपचुप शादी और लगातार फैल रही अफवाहों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी पूरी तरह सीक्रेट रखी गई थी और इसकी जानकारी सिर्फ उनके माता-पिता को थी।
सना ने मेहंदी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब मेहंदी आर्टिस्ट ने दूल्हे का नाम पूछा तो उन्होंने नाम लिखवाने से मना कर दिया और कहा कि बाद में लिखा जाएगा।
ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए सना ने कहा कि किसी को भी जबरन ब्रेनवॉश नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, इंसान को पैसा, नाम और शोहरत मिल सकती है, लेकिन अंत में उसे सुकून की तलाश रहती है। सना ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और यह फैसला उन्होंने पूरी समझ और आत्मिक शांति के लिए लिया था।
