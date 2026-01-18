'ब्रेनवॉश' के दावों पर सना खान का बड़ा बयान, बताया क्यों ग्लैमर की दुनिया छोड़ चुनी सादगी और क्यों गुप्त रखी थी शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क। पूर्व अभिनेत्री और Bigg Boss 6 से पहचान बनाने वाली सना खान को लेकर लंबे समय से यह अफवाहें चलती रही हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला अपने पति के दबाव या ब्रेनवॉश की वजह से लिया था। अब इन चर्चाओं पर खुद सना खान ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है।

सना खान ने अपने करियर में टॉयलेट: एक प्रेम कथा, जय हो जैसी फिल्मों और वेब सीरीज Special OPS में काम किया है। साल 2020 में शोबिज छोड़ने की घोषणा के एक महीने बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु और बिजनेसमैन मुफ्ती अनस सैयद से निकाह किया था। जुलाई 2023 में उनके पहले बेटे सैयद तारिक जमील और जनवरी 2025 में दूसरे बेटे सैयद हसन जमील का जन्म हुआ।