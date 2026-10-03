2 जोड़ी कपड़े, C-ग्रेड फिल्में और पैसों की तंगी! फिर भी दोस्त को दिए 96 लाख उधार; जाने इस एक्टर की अनसुनी कहानी

मनोरंजन डेस्क। शोले में ठाकुर के किरदार से फेमस एक्टर संजीव कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में कई C-ग्रेड फिल्मों में काम किया है। इस बात का खुलासा फिल्म जर्नलिस्ट हनीफ जावेरी ने एक हालिया इंटरव्यू में किया। हनीफ ने बताया की शुरूआत में संजीव को पैसों की दिक्कत की वजह से काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन समय के साथ उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी जगह बना ली।

जर्नलिस्ट बोले- संजीव के परिवार के हालात बहुत बुरे थे एक पॉडकास्ट में हनीफ जावेरी ने कहा- संजीव का परिवार बहुत बुरे वरक्त से गुजर रहा था। संजीव उस वक्त फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उनकी मां उनके पिता का डूबता हुआ बिजनेस चला रही थीं और संजीव के पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़े ही थे। उन्हें पता नहीं था कि वे जो फिल्में कर रहे थे, वे C-ग्रेड की थीं। उनके पास पैसे की बहुत तंगी थी, इसलिए उन्हें जो भी काम मिलता, वे कर लेते थे।

हेमा मालिनी को पसंद करते थे संजीव कुमार हनीव ने बताया कि संजीव ने जल्द ही उस दौर के कुछ बेहतरीन फिल्ममेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके C-ग्रेड फिल्में करने के दिन बीत चुके थे, लेकिन उनकी मुश्किल भरी लव लाइफ ने उनकी जिंदगी में काफी उथल-पुथल मचा दी। हेमा मालिनी और नूतन के साथ असफल रोमांस के बाद, संजीव का सुलक्षणा पंडित के साथ रिश्ता बना, जो उस एक्टर की बहुत बड़ी फैन थीं। हनीफ ने बताया- हालांकि, संजीव सुलक्षणा को पसंद तो करते थे, लेकिन उनसे या किसी और से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी कम उम्र में ही मौत हो जाएगी। सुलक्षणा पंडित से मिलने तक उन्हें दो बार हार्ट अटैक आ चुका था। वह किसी से शादी नहीं करना चाहते थे।