मनोरंजन डेस्क। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी शादी के 6 साल बाद पति वीर साहू (यशवीर साहू) से अलग हो रही हैं। इस बाद की जानकारी सपना ने खुद एक पॉडकास्ट के जरिए दी। सपना ने कहा कि वह इस रिश्तें को चलाना चाहती थीं। लेकिन, ऐसा हो नहीं कहा।

दरअसल, लंबे समय से दोनों के रिश्ते में दरार और तलाक की बातें चल रही थीं। अब सपना ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। बता दें कि सपना चौधरी की शादी 24 जनवरी 2020 को हिसार जिले के मदनहेड़ी गांव निवासी हरियाणवी सिंगर वीर साहू के साथ हुई थी। सपना दो बेटों की मां हैं।