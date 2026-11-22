मनोरंजन डेस्क। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में सरोज खान कैमरे के सामने काम कर रही थीं। महज 3 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, 13 साल की उम्र में अपने डांस गुरु से शादी की और 14 साल में मां बन गईं। जिंदगी में इतने उतार-चढ़ाव आए कि कई बार लगा उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आगे चलकर सरोज खान ने माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों को अपने इशारों पर नचाया और बॉलीवुड की सबसे मशहूर कोरियोग्राफर्स में शामिल हो गईं।

सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम निर्मला नागपाल था। उनके माता-पिता भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता के निधन के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी भी परिवार पर आ गई।

3 साल की उम्र में फिल्मों में काम, 10 साल में छूट गया करियर सरोज खान जब महज 3 साल की थीं, तब उनके माता-पिता उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें लगता था कि बेटी का व्यवहार सामान्य नहीं है, क्योंकि वह अक्सर अपनी परछाई के साथ नाचती रहती थीं। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसे डांस पसंद है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का सुझाव दिया। इस तरह सरोज ने बाल कलाकार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार निभाए, लेकिन 10 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर काम मिलना बंद हो गया।