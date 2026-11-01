बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर जगमगाया 'किंग' का पोस्टर! क्या जन्मदिन पर आधी रात को रिलीज होगा शाहरुख की फिल्म का टीजर?

मनोरंजन डेस्क। सोमवार (2 नवंबर) को शाहरुख खान का बर्थडे हैं। हर साल किंग खान का जन्मदिन उनके फैंस के लिए खास रहता है। इस साल SRK के फैंस और किंग के मेकर्स ने पूरे मुंबई शहर को ‘SRK कोड’ कर दिया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

MANNAT TURNS INTO A FORTRESS! 🏰 👑 The KING's latest visuals are all set to illuminate the gigantic screen. When the KING arrives, even the celebrations become GRAND! THE ROAR OF A KING IS UNMATCHED! ❤️‍🔥 @iamsrk #King #KingMovie #KingSRK #SRK #ShahRukhKhan https://t.co/m9N9CQb8bc — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) October 31, 2026 Mannat Turns Into a Giant Screen For The King Teaser on His Birthday 🤩❤️‍🔥🔥🔥 @iamsrk @RedChilliesEnt #shahrukhkhan #SRK #King #Mannat #HappyBirthdaySRK #SRKDay #KingMovie #KingTeaser #KingSRK #Mumbai https://t.co/dZYFfYf2NN — Faisal Islam (@iamfaisalislam) October 31, 2026 इस साल फैंस से नहीं मिलेंगे शाहरुख