‘कातिल नहीं….आशिक हूं’: शाहरुख की किंग का पोस्टर आउट, आग के बीच चलते नजर आए; 24 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म

मनोरंजन डेस्क। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। एक्टर ने खुद इउस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। यह फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी।

पासेटर में क्या है

पोस्टर में देखा जा सकता है कि शाहरुख आग के बीच चल रह हैं। साथ ही उनके मुंह में एक गुलाब है। उन्होंने हाथ में बंदूक भी रखी हुई है।

कैप्शन में उन्होंने लिखा- आज फिर याद आया..कातिल नहीं आशिक हूं। इससे SRK के फैंस इसे उनकी फिल्म बादशाह से जोड़ रहे हैं।

इससे पहले अप्रैल में फिल्म की टीजर रिलीज हुआ था। इसी वक्त रिलीज डेट भी अनाउंस की गई थी। टीजर में शाहरुख शुरुआत से लेकर अंत तक एक्शन करते दिखे थे। वो कहते हैं- डर नहीं दहशत हूं। सिर्फ एक ही नाम- SRK।