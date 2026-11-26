एंटरटेनमेंट डेस्‍क। शाहरुख खान के फैन्‍स के लिए यह अच्‍छी खबर है कि उन्‍हें अपने पसंदीदा सितारे को पर्दे पर लंबी अवधि के लिए देखने को मिलेगा। यह संभव होगा उनकी आने वाली फिल्‍म किंग के जरिये, जिसका रनटाइम अच्‍छा खासा होने वाला है।

हालांकि, पॉपुलर अमेरिकन मूवी टिकटिंग वेबसाइट फैंडैंगो के अनुसार, सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टेड इस फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 17 मिनट है। अगर यह ड्यूरेशन सच में फाइनल है, तो किंग शाहरुख खान की 20 साल में तीन घंटे का आंकड़ा पार करने वाली पहली बड़ी फिल्म बन जाएगी।

शाहरुख खान की किंग को लेकर एक्साइटमेंट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, ऐसी अफवाहें थीं कि इस बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर का रनटाइम 2 घंटे 35 मिनट होगा।

दिलचस्‍प बात यह है कि एक समय था जब शाहरुख खान रेगुलर तौर पर तीन घंटे से ज़्यादा चलने वाली फिल्मों में काम करते थे। 2000 और 2006 के बीच, उनकी कई यादगार फिल्में, जिनमें मोहब्बतें (2000), कभी खुशी कभी गम (2001), देवदास (2002), कल हो ना हो (2003), वीर-ज़ारा (2004) और स्वदेस (2004) शामिल हैं, का रनटाइम लंबा था। 3 घंटे और 35 मिनट की मोहब्बतें उनके शानदार करियर की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है।

पिछली बार जब सुपरस्टार की तीन घंटे से ज़्यादा की रिलीज़ हुई थी, वह करण जौहर की कभी अलविदा ना कहना (2006) थी। अब यह देखना बाकी है कि 'किंग' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) से सर्टिफ़ाइड किए जाने पर फ़ैंडैंगो पर लिस्टेड रनटाइम को बनाए रखा जाता है या नहीं। यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

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पिछले 25 सालों में शाहरुख खान की फिल्मों के रनटाइम पर एक नज़र

1. किंग - 3 घंटे और 17 मिनट (उम्मीद)

2. डंकी - 2 घंटे और 41 मिनट

3. जवान - 2 घंटे और 49 मिनट

4. पठान - 2 घंटे और 26 मिनट

5. ज़ीरो - 2 घंटे और 38 मिनट

6. जब हैरी मेट सेजल - 2 घंटे और 24 मिनट

7. रईस - 2 घंटे और 22 मिनट

8. डियर ज़िंदगी - 2 घंटे और 30 मिनट

9. फैन - 2 घंटे और 25 मिनट

10. दिलवाले - 2 घंटे और 38 मिनट

11. हैप्पी न्यू ईयर - 2 घंटे और 59 मिनट

12. चेन्नई एक्सप्रेस - 2 घंटे और 15 मिनट

13. जब तक है जान - 2 घंटे और 58 मिनट

14. डॉन 2 - 2 घंटे और 25 मिनट

15. रा.वन - 2 घंटे और 30 मिनट

16. माय नेम इज़ खान - 2 घंटे और 40 मिनट

17. दूल्हा मिल गया - 2 घंटे और 32 मिनट

18. बिल्लू - 2 घंटे और 23 मिनट

19. रब ने बना दी जोड़ी - 2 घंटे और 44 मिनट

20. ओम शांति ओम - 2 घंटे और 48 मिनट

21. चक दे! इंडिया - 2 घंटे 32 मिनट

22. डॉन - 2 घंटे 51 मिनट

23. कभी अलविदा ना कहना - 3 घंटे 13 मिनट

24. पहेली - 2 घंटे 20 मिनट

25. स्वदेस - 3 घंटे 9 मिनट

26. वीर-ज़ारा - 3 घंटे 12 मिनट

27. मैं हूँ ना - 2 घंटे 54 मिनट

28. कल हो ना हो - 3 घंटे 7 मिनट

29. चलते चलते - 2 घंटे 45 मिनट

30. देवदास - 3 घंटे 5 मिनट

31. हम तुम्हारे हैं सनम - 2 घंटे 54 मिनट

32. कभी खुशी कभी गम - 3 घंटे 30 मिनट

ऑडियंस छोटी और क्रिस्प फिल्में पसंद करती है

बदलते समय के साथ, फिल्ममेकर्स ने पाया कि ऑडियंस छोटी और क्रिस्प फिल्में पसंद करती है। मज़ेदार बात यह है कि शाहरुख खान की 'जब तक है जान' (2012) और 'हैप्पी न्यू ईयर' (2014) भी तीन घंटे से थोड़ी ही कम रह गईं। उनकी हाल की ब्लॉकबस्टर फ़िल्में, 'पठान' (2023) और 'जवान' (2023) का रनटाइम एक के बाद एक 2 घंटे 26 मिनट और 2 घंटे 49 मिनट था।

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फ़िल्म का रनटाइम तीन घंटे से ज़्यादा होना बिल्कुल सही

लगता है 'एनिमल', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर' जैसी लंबी फ़िल्मों की ज़बरदस्त बॉक्स ऑफ़िस सफलता ने इस सोच को चुनौती दी है कि आजकल के दर्शकों का ध्यान कम समय तक रहता है। इस लिहाज़ से, 'किंग' जैसी बड़ी एंटरटेनर फ़िल्म का रनटाइम तीन घंटे से ज़्यादा होना बिल्कुल सही है, अगर कहानी की ज़रूरत हो। ज़्यादा रनटाइम से मेकर्स को फ़िल्म की कास्ट, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल कोशेंट के साथ न्याय करने का भी पूरा मौका मिलता है।