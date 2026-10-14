नवरात्र में गूंजते हैं MP की इस मुस्लिम सिंगर के भजन, ‘भगवा लहराएंगे’ से मिली देशभर में पहचान; फतवे से लेकर हत्या तक… चर्चा में रही जिंदगी

मनोरंजन डेस्क। नवरात्र हो या रामनवमी, मंदिरों और भक्ति कार्यक्रमों में एक ऐसी गायिका के गीत खूब सुनाई देते हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से अलग पहचान बनाई। उनके भजन सुनकर भक्त झूमने लगते हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली शहनाज अख्तर मुस्लिम परिवार में पैदा हुईं, लेकिन उन्होंने माता रानी, भगवान राम और भगवान शिव के भजन गाकर अपना करियर बनाया।

शहनाज अख्तर का ‘भगवा लहराएंगे’ और ‘मुझे चढ़ गया भगवा रंग’ जैसे भक्ति गीत काफी लोकप्रिय हुए। उनके गानों को लेकर जहां सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रही। उनके खिलाफ फतवा जारी होने की खबरें भी सामने आईं, हालांकि एक इंटरव्यू में शहनाज ने खुद कहा था कि उनके खिलाफ कभी फतवा जारी नहीं हुआ।

10 साल की उम्र से गाने लगी थीं भजन, 2005 में आया पहला एल्बम शहनाज अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था। बताया जाता है कि उन्होंने करीब 10 साल की उम्र में माता के भजन गाना शुरू कर दिया था। वह टेप रिकॉर्डर पर भजन सुनती थीं और उन्हीं को सुनकर गाने का अभ्यास करती थीं। साल 2005 में उनका पहला भजन एल्बम रिलीज हुआ। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके 75 से ज्यादा भजन एल्बम रिलीज हो चुके हैं। उनकी आवाज में माता रानी के भजन मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में भी लोकप्रिय हुए।