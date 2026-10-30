एंटरटेनमेंट डेस्‍क। कपूर परिवार ने बॉलीवुड को कुछ सबसे बड़े स्टार्स दिए हैं, और वैसे तो वे सभी अपने-अपने तरीके से यादगार हैं, लेकिन जब शम्मी कपूर का नाम आता है तो एक अलग तरह की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनकी बेमिसाल एनर्जी का एक अलग ही असर था जो किसी भी फ़िल्म में जान डाल सकती थी।

ढीले-ढाले, बिंदास और सिग्नेचर हेड बॉब के साथ शम्मी के डांस मूव्स बेमिसाल थे। शम्‍मी कपूर को भारत का एल्विस प्रेसली कहा जाता है। वे वेस्‍टर्न के इस मशहूर सिंगर की खूब नकल किया करते थे। हाव भाव, कपड़े, गाने का अंदाज, झुकने की अदा उन्‍होंने सब कुछ कॉपी कर लिया था। उनके कुछ सबसे मशहूर गानों के ज़रिए शम्मी कपूर के करियर पर एक नज़र डालते हैं।

इंडिया के एल्विस प्रेस्ली दिल देके देखो का टाइटल सॉन्ग था, जिसमें शम्मी एक पार्टी में सफेद टक्सीडो पहने ड्रम बजा रहे थे — ऐसा उन्होंने अपने म्यूजिकल झुकाव को देखते हुए कई दूसरे गानों में भी किया था। फिर जंगली आई, जिसका मशहूर गाना चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जो सुपर-एनर्जेटिक, “याहू!” से शुरू होता है। इस गाने में नाचते, गाते और उछलते हुए शम्मी ने जो एनर्जी दिखाई, उसकी वजह से उन्हें ‘इंडिया का एल्विस प्रेस्ली’ कहा जाने लगा। उसी फिल्म में आया या करूं मैं क्या गाना भी था, जिसमें शम्मी अपनी कॉमिक टाइमिंग और ढीले-ढाले मूव्स दिखाते हैं — एक गोल्ड टक्स जैकेट में। चाइना टाउन के भी कई हिट गाने थे, जिसमें बार बार देखो भी शामिल है, जिसमें शम्मी गाते, डांस करते और गिटार बजाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं — बॉलीवुड में आज भी यह एक रेयर काम है। इसमें यम्मा यम्मा यम्मा भी था जिसमें हेलेन ने शो चुरा लिया था लेकिन नशे में धुत शम्मी के शामिल होने से गाना दूसरे स्तर पर चला गया। यह हेलेन को उन कुछ अभिनेताओं में से एक के रूप में भी दर्शाता है जो शम्मी के नृत्य कौशल और ऊर्जा का मुकाबला कर सकती थीं।

ब्लफ मास्टर में शम्मी को सड़कों पर गोविंदा आला रे आला पर एक सच्चे मुंबईकर की तरह नाचते हुए देखा गया था। एक दशक की हिट फिल्में उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक कश्मीर की कली थी, जो अपने संगीत के लिए उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि सुंदर घाटी में इसकी शूटिंग के लिए। ओ.पी. नैयर द्वारा रचित और मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए ये चाँद सा रोशन चेहरा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले और दीवाना हुआ बादल जैसे गीतों के बारे में सोचिए। शायद उनकी सबसे बड़ी हिट तीसरी मंजिल (1966) ने बॉक्स ऑफिस पर सभी प्रकार के रिकॉर्ड तोड़ दिए आर.डी. बर्मन के कंपोज़ किए हुए इस फ़िल्म के गाने उनके कुछ सबसे अच्छे काम और शम्मी के सबसे अच्छे डांस परफ़ॉर्मेंस माने जाते हैं। ओ मेरे सोना रे, ओ हसीना ज़ुल्फ़ोंवाली जाने जहाँ और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा आज भी रेगुलर प्लेलिस्ट में देखे और रेडियो पर सुने जाते हैं। Raj Kapoor Wife: जबलपुर में थी राज कपूर की ससुराल, यहीं फिल्माए थे फिल्म तीसरी कसम के कई सीन उसी साल एक और हिट फ़िल्म आई, बदतमीज़। बदतमीज़ कहो या कहो जानवर और अपनी बाहों से जैसे गानों के साथ, यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि यह भी प्रिंस (1969) एक और म्यूज़िकल हिट थी जिसमें बदन पे सितारे और मुकाबला हम से ना करो जैसे गाने थे। शम्मी के करियर के सिर्फ़ एक दशक को देखें तो यह साफ़ है कि बॉलीवुड और उसके दर्शकों पर उनका कितना ज़बरदस्त असर रहा है। उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी और भले ही कई लोग बेहतरीन डांसर के तौर पर नाम कमा चुके हैं, लेकिन कोई भी उनके आस-पास भी नहीं पहुँच पाया — बिल्कुल ओरिजिनल एल्विस प्रेस्ली की तरह। एक बड़ी हिट थी।

अगले साल, 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज़ हुई। इसमें शम्मी ने पूरे यूरोप में डांस किया, जिससे कपूर परिवार के बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर डांस करने का ट्रेंड लगभग कायम रहा। टाइटल सॉन्ग और अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो आज भी कई लोगों के पसंदीदा हैं। राज कपूर को पसंद नहीं था शम्मी कपूर का 'पान पराग' एड, बुरी तरह डांटा था ब्रह्मचारी (1968) के लिए, कपूर ने मुमताज़ के साथ आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे पर डांस किया। तब से इस गाने को कई बार बनाया गया है, लेकिन कोई भी शम्मी की कामयाबी को दोहराने के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। पृथ्वीराज कपूर के बेटे होने के बावजूद, शम्मी को फ़िल्मों में अपने करियर की शुरुआत में दूसरे स्टार किड्स के उलट स्ट्रगल करना पड़ा। 1953 में जीवन ज्योति से डेब्यू करने के बाद, जो कुछ खास नहीं चली, एक्टर अगले कुछ सालों में नोटिस भी नहीं किए गए।