दूसरी बार घोड़ी चढ़ेंगे Shikhar Dhawan, जानें कौन हैं गब्बर की विदेशी दुल्हनिया? कब और कहां होंगे वेडिंग फंक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क। क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्कों से तहलका मचाने वाले शिखर धवन अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। टीम इंडिया के ‘गब्बर’ दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं।
क्रिकेट के बाद बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके धवन की वेडिंग को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। आइए जानते हैं, कौन हैं सोफी शाइन और कब-कहां होगी शिखर धवन की शादी।
HT सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, शिखर धवन और सोफी शाइन फरवरी 2025 में शादी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में होगी। इस वेडिंग सेरेमनी को काफी लैविश रखा जाएगा, जिसमें क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स के शामिल होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट्स की मानें तो शिखर धवन अपनी शादी की तैयारियों में खुद पूरी तरह से शामिल हैं और दोनों अपनी नई शुरुआत को लेकर काफी खुश हैं।
सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और पेशे से मार्केटिंग व कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी बताई जाती हैं। वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन शिखर धवन के साथ उनके रिश्ते की खबरें लंबे समय से चर्चा में हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। पहले दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। काफी समय से दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और कई मौकों पर साथ नजर आ चुके हैं।
कपल को पहली बार पब्लिकली ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान एक साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से उनकी शादी की चर्चाएं तेज हो गईं।
सोफी शाइन से पहले शिखर धवन की शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी। हालांकि, साल 2023 में दोनों का तलाक हो गया था। शिखर धवन का एक बेटा जोरावर धवन है, जिनसे वह बेहद प्यार करते हैं।
क्रिकेट के अलावा शिखर धवन अब मनोरंजन जगत में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म ‘डबल एक्सएल’ में अभिनय किया।
इसके अलावा वह Jio Hotstar पर ‘धवन करेगा शो’ को होस्ट कर चुके हैं, जिसमें क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे नजर आए। वह एक बैटलग्राउंड रियलिटी शो में जज की भूमिका में भी दिख चुके हैं।