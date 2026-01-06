दूसरी बार घोड़ी चढ़ेंगे Shikhar Dhawan, जानें कौन हैं गब्बर की विदेशी दुल्हनिया? कब और कहां होंगे वेडिंग फंक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क। क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्कों से तहलका मचाने वाले शिखर धवन अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। टीम इंडिया के ‘गब्बर’ दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं।

क्रिकेट के बाद बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके धवन की वेडिंग को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। आइए जानते हैं, कौन हैं सोफी शाइन और कब-कहां होगी शिखर धवन की शादी। कब और कहां होगी शिखर धवन की दूसरी शादी? HT सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, शिखर धवन और सोफी शाइन फरवरी 2025 में शादी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में होगी। इस वेडिंग सेरेमनी को काफी लैविश रखा जाएगा, जिसमें क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स के शामिल होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट्स की मानें तो शिखर धवन अपनी शादी की तैयारियों में खुद पूरी तरह से शामिल हैं और दोनों अपनी नई शुरुआत को लेकर काफी खुश हैं। कौन हैं सोफी शाइन? सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और पेशे से मार्केटिंग व कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी बताई जाती हैं। वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन शिखर धवन के साथ उनके रिश्ते की खबरें लंबे समय से चर्चा में हैं। कैसे शुरू हुई शिखर धवन-सोफी शाइन की लव स्टोरी? रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। पहले दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। काफी समय से दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और कई मौकों पर साथ नजर आ चुके हैं।